丁海寅&蔡秀彬主演韩剧《一半的一半》将缩减四集，疑似步调过慢收视低，剧组回应真正原因！
韩剧 2020年4月9日 星期四12:19 MiJimin
前面的确是步调偏慢，但后面越来越喜欢看男女主角的互动，很甜～很有CP感～！大家有在追这出剧吗？
tvN 治愈系韩剧《一半的一半》 原本计划拍摄16集的长度，但疑似受到收视率低迷的影响，将提前至12集结束。
开播收视仅 2.4%，之后第6集更掉到最低收视 1.1%，步调过慢，观众反应内容沉闷，不明白编剧想表达什么，开播两集看完一堆问号；但也有观众喜欢这出剧的步调，男女主角很有CP感，互动很引发共鸣，故事的背后寓意也引人深思，配乐非常好听等等。
而剧组也出面表示：「为了不辜负喜爱《一半的一半》观众们的期待，决定把集数从16集压缩到12集，提升故事的速度感。随著丁海寅对蔡秀彬的甜蜜变化，加速两人的感情发展。」剧组也表示会尽最大努力，创作出一部符合观众期待的好作品。
《一半的一半》每周一、二播出，目前已播至第 6 集。
（图：官方剧照／黄Viu煲剧平台）
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