丁海寅&蔡秀彬主演韓劇《一半的一半》將縮減四集，疑似步調過慢收視低，劇組回應真正原因！
韓劇 2020年4月9日 星期四12:19 MiJimin
前面的確是步調偏慢，但後面越來越喜歡看男女主角的互動，很甜～很有CP感～！大家有在追這齣劇嗎？
tvN 治癒系韓劇《一半的一半》 原本計劃拍攝16集的長度，但疑似受到收視率低迷的影響，將提前至12集結束。
開播收視僅 2.4%，之後第6集更掉到最低收視 1.1%，步調過慢，觀眾反應內容沉悶，不明白編劇想表達什麼，開播兩集看完一堆問號；但也有觀眾喜歡這齣劇的步調，男女主角很有CP感，互動很引發共鳴，故事的背後寓意也引人深思，配樂非常好聽等等。
而劇組也出面表示：「為了不辜負喜愛《一半的一半》觀眾們的期待，決定把集數從16集壓縮到12集，提升故事的速度感。隨著丁海寅對蔡秀彬的甜蜜變化，加速兩人的感情發展。」劇組也表示會盡最大努力，創作出一部符合觀眾期待的好作品。
《一半的一半》每週一、二播出，目前已播至第 6 集。
（圖：官方劇照／黃Viu煲劇平台）
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