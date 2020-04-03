对於金在中的愚人节谎言，韩国政府回应：并无违法，很难进行处罚
明星 2020年4月3日 星期五08:05 MiJimin
总之大家都多加小心...。
根据韩媒昨日的最新报导，韩国中央灾难安全对策本部长官－尹太浩（윤태호／音译）在举行的新闻发布会上表示：「这是上传到个人SNS上引发社会性争议的情况，也希望大家尽可能慎重地发言和SNS表达等是不是更值得提倡呢。」、「并没有违反传染病预防法，因此很难对其进行处罚。」
而昨天在韩国青瓦台的网站上，要求处罚金在中的请愿参与人数已超过了一万人。
金在中在4月1日上传了自己得了新冠肺炎（COVID-19）的内容，言语中充满著歉意与担心，宣导大家多注意身体健康，随后又修改了内容，表示自己愚人节玩笑开得有些过了，虽然依旧提醒大家多多保护自己，但网上出现了一片骂声。
而后将愚人节谎言的文章删除，深夜再度上传了道歉文，但已让许多人失望，造成了难以挽回的局面，目前 IG 已关闭了留言功能。
（图：官方／个人IG）
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留言/评论
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既然無法律批判，就由韓粉、日粉 對其執法吧！
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Chan Tsz Yan 準備示威+青瓦台
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他這玩笑一開 粉絲跟工作都瞬間零了 這應該就是對他的懲罰了....只能說自找的...
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