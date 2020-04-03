對於金在中的愚人節謊言，韓國政府回應：並無違法，很難進行處罰
明星 2020年4月3日 星期五08:05 MiJimin
總之大家都多加小心...。
根據韓媒昨日的最新報導，韓國中央災難安全對策本部長官－尹太浩（윤태호／音譯）在舉行的新聞發佈會上表示：「這是上傳到個人SNS上引發社會性爭議的情況，也希望大家盡可能慎重地發言和SNS表達等是不是更值得提倡呢。」、「並沒有違反傳染病預防法，因此很難對其進行處罰。」
而昨天在韓國青瓦台的網站上，要求處罰金在中的請願參與人數已超過了一萬人。
金在中在4月1日上傳了自己得了新冠肺炎（COVID-19）的內容，言語中充滿著歉意與擔心，宣導大家多注意身體健康，隨後又修改了內容，表示自己愚人節玩笑開得有些過了，雖然依舊提醒大家多多保護自己，但網上出現了一片罵聲。
而後將愚人節謊言的文章刪除，深夜再度上傳了道歉文，但已讓許多人失望，造成了難以挽回的局面，目前 IG 已關閉了留言功能。
（圖：官方／個人IG）
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留言/評論
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既然無法律批判，就由韓粉、日粉 對其執法吧！
35分前
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他這玩笑一開 粉絲跟工作都瞬間零了 這應該就是對他的懲罰了....只能說自找的...
2小時前
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我还在想愚人节应该不会有艺人用这愚蠢的玩笑玩火自焚吧？...果然有
18分前
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