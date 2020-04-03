對於金在中的愚人節謊言，韓國政府回應：並無違法，很難進行處罰

對於金在中的愚人節謊言，韓國政府回應：並無違法，很難進行處罰

明星   2020年4月3日   星期五08:05   MiJimin   10

總之大家都多加小心...。

根據韓媒昨日的最新報導，韓國中央災難安全對策本部長官－尹太浩（윤태호／音譯）在舉行的新聞發佈會上表示：「這是上傳到個人SNS上引發社會性爭議的情況，也希望大家盡可能慎重地發言和SNS表達等是不是更值得提倡呢。」、「並沒有違反傳染病預防法，因此很難對其進行處罰。」

而昨天在韓國青瓦台的網站上，要求處罰金在中的請願參與人數已超過了一萬人。

金在中在4月1日上傳了自己得了新冠肺炎（COVID-19）的內容，言語中充滿著歉意與擔心，宣導大家多注意身體健康，隨後又修改了內容，表示自己愚人節玩笑開得有些過了，雖然依舊提醒大家多多保護自己，但網上出現了一片罵聲。

而後將愚人節謊言的文章刪除，深夜再度上傳了道歉文，但已讓許多人失望，造成了難以挽回的局面，目前 IG 已關閉了留言功能。

（圖：官方／個人IG）

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留言/評論
  • Aiko JP
    既然無法律批判，就由韓粉、日粉 對其執法吧！
    35分前
  • Amanda Gong
    那就得看韓粉們的執行力了!
    1小時前
  • 楊智媛
    他這玩笑一開 粉絲跟工作都瞬間零了 這應該就是對他的懲罰了....只能說自找的...
    2小時前
  • 绿茶 ツ
    我还在想愚人节应该不会有艺人用这愚蠢的玩笑玩火自焚吧？...果然有
    18分前
  • Ynp Willy
    幸運沒事, 所以別再開這種玩笑了
    3小時前
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