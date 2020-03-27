《The King》公開李敏鎬&金高銀初遇劇照，網友P圖《鬼怪》孔劉亂入無違和？

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看來等待《The King：永遠的君主》首播的期間，可以先重溫一下《鬼怪》來自行腦補跟殺時間了～！XDDD 網友真的太有才了啦～！！！

四月新劇《The King：永遠的君主》在今日公開了一組男女主角在光化門初次相遇的劇照，這一幕在預告也出現過，相信大家一點也陌生。



《The King：永遠的君主》講述試圖關閉次元之門的理科型大韓帝國皇帝－李袞（李敏鎬 飾），和文科型大韓民國刑警－鄭太乙（金高銀 飾）展開跨越空間的合作，跨越空間帶來悸動的奇幻愛情故事。



這一幕也是在人煙稀少的清晨時拍攝～，兩人初遇的緊張又心動的時刻，究竟會如何呈現，也讓人更加期待。



不過，劇照一出，網友就將《鬼怪》的孔劉P入，居然一點違和感都沒有，也引發劇迷們熱烈討論與瘋傳，相當有才啊～！（Cr. KGE Global）阿怪會說什麼呢？



▼中字前導預告，Netflix 平台同步跟播：



《The King：永遠的君主》由《雲畫的月光》的白尚勳導演、《請輸入檢索詞WWW》的鄭志賢導演與《鬼怪》、《陽光先生》的金銀淑作家合作打造，預計接檔《Hyena》在四月中旬播出。

＊完整人物簡介可按此觀看。

（圖：官方劇照）

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