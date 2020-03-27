《家師父一體》4月中喜迎新成員！邕聖祐、李鎭赫加入一日弟子

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不久前綜藝節目《家師父一體》才剛舉辦成員陸星材以及李相侖的畢業典禮，回顧兩人這段時間在節目中的點滴，令許多電視前的觀眾們跟著感動落淚，不過立即有兩位生力軍即將出現在《家師父一體》了！就是邕聖祐與李鎭赫！

由於目前固定成員剩下三位，將先以一日弟子的方式來填補空缺。第一位人選邕聖祐日前才剛剛發行個人專輯，收錄的都是自創曲，展現個人創作才華，並且與姜河那、安宰弘一同前往阿根廷拍攝的實境旅遊節目《Traveller2》也正熱播中，喜愛拍照的邕聖祐一路上捕捉許多精彩畫面，現在又即將多了一個綜藝節目《家師父一體》一日弟子，令人期待他與李昇基等成員們的互動。





太陽寶寶李鎭赫最近挑戰演戲，在電視劇《那個男人的記憶法》中演出新進記者趙一權，並且從去年以來就陸續在多個綜藝節目中演出，譬如《乖僻的五兄弟》《唐吉軻德》等，除了是固定成員外也常常被邀請為嘉賓，他天生的搞笑綜藝感相當受到觀眾們的喜愛，而目前他也正在趕錄《家師父一體》擔任一日弟子，四月中即將與觀眾們見面。





邕聖祐與李鎭赫同樣出身於選秀節目《Produce X 101》，雖然兩人是不同季度，但在節目中的表現都令人印象深刻，相差一歲的他們都將成為《家師父一體》的一日弟子， 與李昇基、梁世炯與申成祿三位大哥一為節目帶來更多樣化的魅力。

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