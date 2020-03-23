洪锡天：「朴宝剑搭地铁来餐厅吃饭！」 车厢里有这样的帅哥居然没人认出来吗？
明星 2020年3月23日 星期一10:13 Sani
下次在韩国搭地铁真的要擦亮眼睛了，搞不好朴宝剑就坐在周围？！ XD
朴宝剑在上周六的JTBC电视剧《梨泰院CLASS》大结局里客串出演了一名厨师，剧集播出后，一同客串的洪锡天在IG上PO出和朴宝剑的合照，写下长文对朴宝剑表示称赞。
洪锡天称朴宝剑是「让片场所有工作人员发出欢呼声的、令人开心的、可爱的存在」，「第一次看到他时是演小角色，当时就觉得这孩子以后会大有作为，希望他一直以这样的模样和心受到大家喜爱。 」
洪锡天还透露说：「之前说要来哥的店里吃饭，我以为只是说说，结果真的和朋友一起搭地铁来吃饭了。 （我问他）搭地铁来的吗？ 是的，经常搭呢，很方便很好。 真的是个很不错的弟弟啊！ 」
朴宝剑之前也曾透露过自己经常搭地铁：「大家都在滑手机，没人认出我。 一次也没有遇到过认出我的人。 以后也会经常搭地铁的，如果认出我，希望可以用眼神互相问候就好。 」
（图源：KSD，洪锡天IG等）
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