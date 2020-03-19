又见越线的私生饭？BTS防弹少年团V护照个人资料疑遭流出

BTS防弹少年团成员V的护照资料等，竟然发现被翻拍后透过某Youtube频道在网路上公开，立即遭到网友谴责。
3月18日下午一点左右，有位Youtuber在频道上公开了BTS防弹少年团V的护照等详细个人资料翻拍版，此人也被推测为是BTS的私生饭之一。看起来是在中国制作的文件，上面有著防弹少年团V的护照正面照片以及本名金泰亨、身分证字号、护照号码等等详细的个人资料。
而防弹少年团拥有的众多粉丝阿米们，看到这频道曝光的讯息后也立即涌入向youtube平台进行检举等方式提出抗议，粉丝们纷纷留言说：「偶像们也有自己的私生活，如果是你自己的护照等资料被人公开了心情会好吗？」「怎么可以随意流出个人资料呢？这是犯罪，快下架。」虽然广大粉丝们反应激烈，但这样的讯息持续了两个多小时也并未删除下架。
当然这本护照也有可能是假的护照，因为仔细看起来，是有一些细节跟真正的护照有所不同，被公开的护照发给日期是2015年10月2日，并在2019年12月31日期满，而一般我们护照的有效期限都是以10年、5年、1年为主来切分的。
不过最近私生饭的越线行为实在越来越多，将爱豆们的个人资料流出或其他更夸张的作法也开始出现，还记得1月TWICE的娜琏也曾因为护照以及手机号码遭流出，而引来外国饭跟踪她上飞机的事件。偶像们的私领域不容侵犯，私生饭不可取的行为也应该受到法律规范。
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