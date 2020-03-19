又見越線的私生飯？BTS防彈少年團V護照個人資料疑遭流出

BTS防彈少年團成員V的護照資料等，竟然發現被翻拍後透過某Youtube頻道在網路上公開，立即遭到網友譴責。
3月18日下午一點左右，有位Youtuber在頻道上公開了BTS防彈少年團V的護照等詳細個人資料翻拍版，此人也被推測為是BTS的私生飯之一。看起來是在中國製作的文件，上面有著防彈少年團V的護照正面照片以及本名金泰亨、身分證字號、護照號碼等等詳細的個人資料。
而防彈少年團擁有的眾多粉絲阿米們，看到這頻道曝光的訊息後也立即湧入向youtube平台進行檢舉等方式提出抗議，粉絲們紛紛留言說：「偶像們也有自己的私生活，如果是你自己的護照等資料被人公開了心情會好嗎？」「怎麼可以隨意流出個人資料呢？這是犯罪，快下架。」雖然廣大粉絲們反應激烈，但這樣的訊息持續了兩個多小時也並未刪除下架。
當然這本護照也有可能是假的護照，因為仔細看起來，是有一些細節跟真正的護照有所不同，被公開的護照發給日期是2015年10月2日，並在2019年12月31日期滿，而一般我們護照的有效期限都是以10年、5年、1年為主來切分的。
不過最近私生飯的越線行為實在越來越多，將愛豆們的個人資料流出或其他更誇張的作法也開始出現，還記得1月TWICE的娜璉也曾因為護照以及手機號碼遭流出，而引來外國飯跟蹤她上飛機的事件。偶像們的私領域不容侵犯，私生飯不可取的行為也應該受到法律規範。
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