从偶像到演员，L金明洙、路云等５位韩团偶像中，你觉得哪人演技最好呢？

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近年越来越多偶像和歌手参与电视剧演出，除了有IU出演的《德鲁纳酒店》和Rain主演的《Welcome 2 Life》等人气作品外，还有正热播中由秀英出演的《如实陈述》、已播放完毕由玉泽演出演的《The Game：朝著0点》以及任时完主演的《他人即地狱》等剧集都是由韩团偶像主演。别以为偶像只擅长唱歌和跳舞，他们的精湛演技也不容忽视呢！

1) INFINITE成员L金明洙



在韩国男团INFINITE出身的成员L金明洙近年专注影视发展，曾参演多部电视剧，如《仅此一次的爱情》和《汉摩拉比小姐》等。将在月底播出的新剧《快过来》，是他决定个人发展后首部作品。在剧中他饰演可以变身成人类的猫咪，单是「猫系花美男」这个造型已让人十分期待！



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2) 2PM成员玉泽演



另一男子团体组合2PM成员玉泽演，曾演出过惊栗电影《时间外的家》，不要以为俊俏外表就没有惊吓感，他可是悬疑剧的收视保证。时隔三年，泽演再次回归电视萤幕。在爱情悬疑剧《The Game：朝著0点》，他拥有能预见死亡的超能力，可以用来协助查案。可是一直因未能预见爱人李沇熹的死亡而感到不安，究竟情深的泽演最后能否成功改变爱人命运？



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3) 少女时代成员秀英



提起秀英就必定想起少女时代，但原来秀英一直都有参演多部电视剧和电影，当中更凭电影《尽头的回忆》获奖。而在新剧《如实陈述》内，她饰演拥有过目不忘和超强记忆力的刑警，协助侧写师张赫追查连环杀人案。剧中她不但会使用手语与受害人沟通，而且她的表情更会令观众看得大为紧张！



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4) SF9成员路云



因出演《意外发现的一天》而人气急升的路云，是男团SF9的成员。虽然拍剧经验不多，但首次担正男主角就收获一众少女的心，更凭该剧获得MBC最佳男新人奖。该剧是以校园漫画世界为背景，剧情总是喜出望外难以预料，属去年年底最受注目的校园剧，难怪剧集年底播放完，让不少观众患上了「路云后遗症」。



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5) ZE:A帝国之子成员任时完



相信大家对任时完一点都不陌生吧！任时完是组合ZE:A帝国之子的成员，曾参演多部人气剧集和电影，成功由偶像转型为演员。在去年年底播出的惊悚剧《他人即地狱》里，他在廉价考试院内，逐渐发现同住的租客们原来都是变态杀人魔。剧中角色各自带出现实人性各种阴暗面，到底这一切是因环境所迫，还是人性的丑恶，而任时完最终又会否被影响成为另一个变态杀人魔？



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