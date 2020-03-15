《梨泰院CLASS》第14集結尾太虐心了…有看原作漫畫的觀眾們 覺得劇情走向如何呢？ 韓國飾品Clue × Disney公主聯名，華麗童話風卻小巧低調！ BT21真的通殺大人與小孩：媽媽與女兒一起擦上BT21指甲油吧！ 從偶像到演員，L金明洙、路雲等５位韓團偶像中，你覺得哪人演技最好呢？ Kakao Friends把圈錢魔爪伸向寵物界：給汪星人配齊全套，你就是整條街最拉風的主人XD 【多圖】日常帥氣！ 盤點《梨泰院CLASS》李珠英令人稱讚的私服品味 【討論帖】據說這是愛豆界不變的真理！你愛的愛豆類型永遠不變？ 連素顏都這麼美！《梨泰院CLASS》「秀雅」權娜拉上節目全程無妝美炸～顏值太能打了♥

近年越來越多偶像和歌手參與電視劇演出，除了有IU出演的《德魯納酒店》和Rain主演的《Welcome 2 Life》等人氣作品外，還有正熱播中由秀英出演的《如實陳述》、已播放完畢由玉澤演出演的《The Game：朝著0點》以及任時完主演的《他人即地獄》等劇集都是由韓團偶像主演。別以為偶像只擅長唱歌和跳舞，他們的精湛演技也不容忽視呢！

1) INFINITE成員L金明洙



在韓國男團INFINITE出身的成員L金明洙近年專注影視發展，曾參演多部電視劇，如《僅此一次的愛情》和《漢摩拉比小姐》等。將在月底播出的新劇《快過來》，是他決定個人發展後首部作品。在劇中他飾演可以變身成人類的貓咪，單是「貓系花美男」這個造型已讓人十分期待！



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2) 2PM成員玉澤演



另一男子團體組合2PM成員玉澤演，曾演出過驚慄電影《時間外的家》，不要以為俊俏外表就沒有驚嚇感，他可是懸疑劇的收視保證。時隔三年，澤演再次回歸電視螢幕。在愛情懸疑劇《The Game：朝著0點》，他擁有能預見死亡的超能力，可以用來協助查案。可是一直因未能預見愛人李沇熹的死亡而感到不安，究竟情深的澤演最後能否成功改變愛人命運？



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3) 少女時代成員秀英



提起秀英就必定想起少女時代，但原來秀英一直都有參演多部電視劇和電影，當中更憑電影《盡頭的回憶》獲獎。而在新劇《如實陳述》內，她飾演擁有過目不忘和超強記憶力的刑警，協助側寫師張赫追查連環殺人案。劇中她不但會使用手語與受害人溝通，而且她的表情更會令觀眾看得大為緊張！



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4) SF9成員路雲



因出演《意外發現的一天》而人氣急升的路雲，是男團SF9的成員。雖然拍劇經驗不多，但首次擔正男主角就收獲一眾少女的心，更憑該劇獲得MBC最佳男新人獎。該劇是以校園漫畫世界為背景，劇情總是喜出望外難以預料，屬去年年底最受注目的校園劇，難怪劇集年底播放完，讓不少觀眾患上了「路雲後遺症」。



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5) ZE:A帝國之子成員任時完



相信大家對任時完一點都不陌生吧！任時完是組合ZE:A帝國之子的成員，曾參演多部人氣劇集和電影，成功由偶像轉型為演員。在去年年底播出的驚悚劇《他人即地獄》裡，他在廉價考試院內，逐漸發現同住的租客們原來都是變態殺人魔。劇中角色各自帶出現實人性各種陰暗面，到底這一切是因環境所迫，還是人性的醜惡，而任時完最終又會否被影響成為另一個變態殺人魔？



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