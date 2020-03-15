连素颜都这么美！《梨泰院CLASS》「秀雅」权娜拉上节目全程无妆美炸～颜值太能打了♥

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最近听说不少人被《梨泰院CLASS》的女二号「秀雅」权娜拉圈粉了，这个堪称韩剧史上最绿茶的女二号凭藉神颜和S曲线让观众们折服，果然应验了那句「反派的五官决定了我的三观」。

《梨泰院Class》秀雅是女团出身的！近日「直拍」也在网路引发讨论...身高172公分、9头身的完美比例！

权娜拉在剧中的装扮堪称是20代-30代女白领们的穿衣范本，专业端庄又有气质。 撇开妆容、造型包装之外，其实权娜拉的素颜也美得让人惊讶。



最近韩网上重新出现了2016年播出的SBS《丛林的法则 in 东帝汶》，当时权娜拉作为嘉宾亮相。 因野外环境限制，所有的嘉宾几乎都是素颜出镜，权娜拉也是。 她将头发随意绑成马尾辫，只穿了简单的一件白色T恤和运动服裤，完全是素颜亮相，却散发出与众不同的干净气质。



镜头下的权娜拉皮肤白皙毫无瑕疵，而且看不到黑眼圈，五官立体，因为不停走动而脸颊泛红，仿佛自带腮红一般，整个人看起来非常的少女。



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其实去年权娜拉还在《我独自生活》中亮相过，更是公开卸妆、洗脸过程，全素颜完全无屈辱，好皮肤好气色让所有人羡慕。



网民们看了素颜的权娜拉之后纷纷留言表示：「美到我说不出话」、「她根本就不需要化妆啊」、「我嫉妒了」等。

「图：《丛林的法则》截图、《我独自生活》截图」

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