Kakao Friends把圈錢魔爪伸向寵物界：給汪星人配齊全套，你就是整條街最拉風的主人XD 【多圖】日常帥氣！ 盤點《梨泰院CLASS》李珠英令人稱讚的私服品味 【討論帖】據說這是愛豆界不變的真理！你愛的愛豆類型永遠不變？ 連素顏都這麼美！《梨泰院CLASS》「秀雅」權娜拉上節目全程無妝美炸～顏值太能打了♥

最近聽說不少人被《梨泰院CLASS》的女二號「秀雅」權娜拉圈粉了，這個堪稱韓劇史上最綠茶的女二號憑藉神顏和S曲線讓觀眾們折服，果然應驗了那句「反派的五官決定了我的三觀」。

《梨泰院Class》秀雅是女團出身的！近日「直拍」也在網路引發討論...身高172公分、9頭身的完美比例！

權娜拉在劇中的裝扮堪稱是20代-30代女白領們的穿衣範本，專業端莊又有氣質。 撇開妝容、造型包裝之外，其實權娜拉的素顏也美得讓人驚訝。



最近韓網上重新出現了2016年播出的SBS《叢林的法則 in 東帝汶》，當時權娜拉作為嘉賓亮相。 因野外環境限制，所有的嘉賓幾乎都是素顏出鏡，權娜拉也是。 她將頭髮隨意綁成馬尾辮，只穿了簡單的一件白色T恤和運動服褲，完全是素顏亮相，卻散發出與眾不同的乾淨氣質。



鏡頭下的權娜拉皮膚白皙毫無瑕疵，而且看不到黑眼圈，五官立體，因為不停走動而臉頰泛紅，仿佛自帶腮紅一般，整個人看起來非常的少女。



via GIPHY

其實去年權娜拉還在《我獨自生活》中亮相過，更是公開卸妝、洗臉過程，全素顏完全無屈辱，好皮膚好氣色讓所有人羨慕。



網民們看了素顏的權娜拉之後紛紛留言表示：「美到我說不出話」、「她根本就不需要化妝啊」、「我嫉妒了」等。

「圖：《叢林的法則》截圖、《我獨自生活》截圖」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞