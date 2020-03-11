第二届《The Fact Music Awards》决定进行网上颁奖，於本月16日公布获奖结果！
原定於2月29日在首尔高尺 Sky Dome 举行的《The Fact Music Awards》在2月21日宣布因COVID-19（新型冠状病毒）会暂时延期。
而在昨天（9日），《The Fact Music Awards》的组织委员会就宣布：「由於因COVID-19（新型冠状病毒）疫情的影响未能进行的《TMA》（简称）颁奖典礼，所以将通过网上进行全部奖项的颁奖，获奖结果将於韩国时间本月16日的上午10时，通过官方网站上公布，而颁奖的视频也将依次公开。」
据悉，该颁奖典礼计划以2020年1月开始的分数为统计基础，将於今年下半年重新举行颁奖典礼。
另外，《THE FACT MUSIC AWARDS》从2月3日至24日，开放给粉丝投票选出「FANN STAR 票选奖－歌手」以及「FANN STAR 票选奖－个人」奖，从官方显示的结果是分别由Super Junior及姜丹尼尔得第一。
截图：官方网站
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