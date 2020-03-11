第二屆《The Fact Music Awards》決定進行網上頒獎，於本月16日公佈獲獎結果！
原定於2月29日在首爾高尺 Sky Dome 舉行的《The Fact Music Awards》在2月21日宣佈因COVID-19（新型冠狀病毒）會暫時延期。
而在昨天（9日），《The Fact Music Awards》的組織委員會就宣佈：「由於因COVID-19（新型冠狀病毒）疫情的影響未能進行的《TMA》（簡稱）頒獎典禮，所以將通過網上進行全部獎項的頒獎，獲獎結果將於韓國時間本月16日的上午10時，通過官方網站上公佈，而頒獎的視頻也將依次公開。」
據悉，該頒獎典禮計劃以2020年1月開始的分數為統計基礎，將於今年下半年重新舉行頒獎典禮。
另外，《THE FACT MUSIC AWARDS》從2月3日至24日，開放給粉絲投票選出「FANN STAR 票選獎－歌手」以及「FANN STAR 票選獎－個人」獎，從官方顯示的結果是分別由Super Junior及姜丹尼爾得第一。
截圖：官方網站
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