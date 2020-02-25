Gary制作「黑暗料理」让儿子姜好狂阻止「别再做这个了...别做了」还跑去求助「朴导演，快点帮帮忙」
综艺 2020年2月25日 星期二13:02 Yuan
Gary（姜熙建）日前带著的儿子「姜好」一起出演《超人回来了》，而姜好超会讲话、又懂事，也受到了许多观众的喜爱。
23日的播出中，Gary准备制作甜点「焦糖饼」给姜好吃，焦糖饼不但太焦，Gary还拿了另一个锅子想要压盖它，还黏了一半在锅子底部，结果姜好吃了一口就吐了出来，还说：「焦了！」之后Gary又试了第二次。
看到爸爸不熟练的样子，姜好也哭闹大喊：「别再做这个了...别做了。不要～不要～不要～别做这个了。」结果「焦糖饼」再次失败，让姜好表示：「不吃了，我不吃了。」
聪明的他，跑去求助了导演：「朴导演，帮帮忙...快点帮帮忙！」最后...导演真的来帮忙制作，姜好更在一旁喊：「导演...加油哦！」真的好会啊（笑）！终於成功了，还印上了各种可爱的图案，Gary把印著爱心图案的姜好，结果...姜好马上拿去给朴导演，还分送给所有的工作人员们。
不少观众看到也直呼：「好懂事的小孩」、「姜好真的好懂事」、「姨母心都要融化了」、「试吃第一个焦糖饼，还叹一口气...真的太搞笑了」、「疯狂阻止爸爸。结果...下一步大破坏」等等。
（图：KBS《超人回来了》）
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