Gary製作「黑暗料理」讓兒子姜好狂阻止「別再做這個了...別做了」還跑去求助「朴導演，快點幫幫忙」
綜藝 2020年2月25日 星期二13:02 Yuan
Gary（姜熙建）日前帶著的兒子「姜好」一起出演《超人回來了》，而姜好超會講話、又懂事，也受到了許多觀眾的喜愛。
23日的播出中，Gary準備製作甜點「焦糖餅」給姜好吃，焦糖餅不但太焦，Gary還拿了另一個鍋子想要壓蓋它，還黏了一半在鍋子底部，結果姜好吃了一口就吐了出來，還說：「焦了！」之後Gary又試了第二次。
看到爸爸不熟練的樣子，姜好也哭鬧大喊：「別再做這個了...別做了。不要～不要～不要～別做這個了。」結果「焦糖餅」再次失敗，讓姜好表示：「不吃了，我不吃了。」
聰明的他，跑去求助了導演：「朴導演，幫幫忙...快點幫幫忙！」最後...導演真的來幫忙製作，姜好更在一旁喊：「導演...加油哦！」真的好會啊（笑）！終於成功了，還印上了各種可愛的圖案，Gary把印著愛心圖案的姜好，結果...姜好馬上拿去給朴導演，還分送給所有的工作人員們。
不少觀眾看到也直呼：「好懂事的小孩」、「姜好真的好懂事」、「姨母心都要融化了」、「試吃第一個焦糖餅，還嘆一口氣...真的太搞笑了」、「瘋狂阻止爸爸。結果...下一步大破壞」等等。
（圖：KBS《超人回來了》）
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