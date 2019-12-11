林秀香与两任「前男友」出演节目！被问到：「哪一位配合得更好？」她回答：「不能选车银优吗？」
综艺 2019年12月11日 星期三08:30 JiaJia
秀香姐姐太可爱了吧！（大笑）当《优雅的家》李章宇，对上《新妓生传》成勋，林秀香的选择是…？ #我独自生活
於上周五晚间播出的MBC综艺节目《我独自生活》中，林秀香作为「彩虹会员」来到棚内录制。在播出《优雅的家》前，林秀香曾出演过该节目，没想到作品大火、屡屡刷新收视率。这次，她带来合作伙伴李章宇出演、公开私下生活的面貌，却意外发展成「三角关系」。因为，林秀香曾与同是「彩虹会员」的成勋，合作过另一部电视剧――《新妓生传》。看到两任「前男友」同框，当然要问这个问题：「哪一位配合得更好呢？」充满SENSE的林秀香苦恼了一下，然后问：「不能选车银优吗？」引发爆笑。（注：林秀香、车银优合作过《我的ID是江南美人》）
为了不伤害（？）被选择的两位男人，於是请他们背对林秀香。徘徊了一阵子后，林秀香悄悄地站在李章宇的身后…最棒的搭档就李章宇啦！另外，李章宇不愧是「妈妈们的偶像」，到超市买菜时引发骚动。而他好吃的料理「秘诀」，通过节目公开后也引发讨论。有兴趣的观众们可以观看本集节目哦！
▲《优雅的家》
▲《我的ID是江南美人》
▲《新妓生传》
（图片来源：MBC、SBS、JTBC、MBN）
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