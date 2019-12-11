林秀香與兩任「前男友」出演節目！被問到：「哪一位配合得更好？」她回答：「不能選車銀優嗎？」
綜藝 2019年12月11日 星期三08:30 JiaJia
秀香姐姐太可愛了吧！（大笑）當《優雅的家》李章宇，對上《新妓生傳》成勛，林秀香的選擇是…？ #我獨自生活
於上週五晚間播出的MBC綜藝節目《我獨自生活》中，林秀香作為「彩虹會員」來到棚內錄製。在播出《優雅的家》前，林秀香曾出演過該節目，沒想到作品大火、屢屢刷新收視率。這次，她帶來合作夥伴李章宇出演、公開私下生活的面貌，卻意外發展成「三角關係」。因為，林秀香曾與同是「彩虹會員」的成勛，合作過另一部電視劇──《新妓生傳》。看到兩任「前男友」同框，當然要問這個問題：「哪一位配合得更好呢？」充滿SENSE的林秀香苦惱了一下，然後問：「不能選車銀優嗎？」引發爆笑。（註：林秀香、車銀優合作過《我的ID是江南美人》）
為了不傷害（？）被選擇的兩位男人，於是請他們背對林秀香。徘徊了一陣子後，林秀香悄悄地站在李章宇的身後…最棒的搭檔就李章宇啦！另外，李章宇不愧是「媽媽們的偶像」，到超市買菜時引發騷動。而他好吃的料理「秘訣」，通過節目公開後也引發討論。有興趣的觀眾們可以觀看本集節目哦！
▲《優雅的家》
▲《我的ID是江南美人》
▲《新妓生傳》
（圖片來源：MBC、SBS、JTBC、MBN）
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