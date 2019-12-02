AOA智珉IG留「求救」信号：请拥抱我！恶评网民什么时候才能做个人？？

无数网民的暴力留言的攻击下，AOA智珉通过IG留下了「求救」信号。
12月1日淩晨，智珉在自己的IG上公开了一张背景为深黑色的图片，上面只写著「请拥抱我」。 短短几个字饱含了智珉无力的呐喊，被不少粉丝解读为是在坦露因Girl‘s Day惠利有关的新闻而郁闷的心情。
早前，有媒体以「AOA智珉：不熟的惠利，为什么要模仿我说话」为题报道了惠利和智珉一起上《惊人的星期六》的节目。 惠利曾经多次模仿过智珉唱《Bingle Bangle》的Rap，这是惠利的「个人技」，而她终於在节目中和本尊见面了。 对於惠利的模仿，智珉就在节目中说道：「虽然我没出演过该节目，但每期都会被提到。 其实我和惠利完全不熟，不知道她为什么要模仿我。 但是最近她都不模仿我了，让我有点伤心，感觉她忘记了我。 」之后还调皮地对惠利说：「千万不要忘记我。 」当时的节目氛围非常温馨，字幕组还打出了「感动」的字幕。
谁知媒体却用了「AOA智珉：不熟的惠利，为什么要模仿我说话」这样一个题目，文章也在影射对於惠利的模仿，智珉很不快。 该文章火速登上了韩网热搜头条，引来大批读者。 而不明所以的网民们开始攻击智珉，留言称：「纸片人，被雪炫压得抬不起头」、「跟癌症病人一样」、「她模仿你，你该谢谢她」、「智珉怎么变这样了」、「 你都没人气了，人家提你就该感谢对方」、「什么时候开始，模仿别人就要和对方很熟才行」等。
留言中也有网民指出报导记者完全就是标题党，是在挑是非，也有不不少网民为智珉加油，称：「智珉性格非常好」、「 竟然说最近怎么都不模仿自己了，太可爱了」、「智珉很可爱啊」等。 但这些正面积极的留言并未让智珉得到安抚，被恶评暴击一整天后的智珉也只有在IG上留下了「请拥抱我」的文字，让人很是心疼。
「图：《惊人的星期六》、智珉IG」
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