AOA智珉IG留「求救」信號：請擁抱我！惡評網民什麼時候才能做個人？？

無數網民的暴力留言的攻擊下，AOA智珉通過IG留下了「求救」信號。
12月1日淩晨，智珉在自己的IG上公開了一張背景為深黑色的圖片，上面只寫著「請擁抱我」。 短短幾個字飽含了智珉無力的吶喊，被不少粉絲解讀為是在坦露因Girl‘s Day惠利有關的新聞而鬱悶的心情。
早前，有媒體以「AOA智珉：不熟的惠利，為什麼要模仿我說話」為題報道了惠利和智珉一起上《驚人的星期六》的節目。 惠利曾經多次模仿過智珉唱《Bingle Bangle》的Rap，這是惠利的「個人技」，而她終於在節目中和本尊見面了。 對於惠利的模仿，智珉就在節目中說道：「雖然我沒出演過該節目，但每期都會被提到。 其實我和惠利完全不熟，不知道她為什麼要模仿我。 但是最近她都不模仿我了，讓我有點傷心，感覺她忘記了我。 」之後還調皮地對惠利說：「千萬不要忘記我。 」當時的節目氛圍非常溫馨，字幕組還打出了「感動」的字幕。
誰知媒體卻用了「AOA智珉：不熟的惠利，為什麼要模仿我說話」這樣一個題目，文章也在影射對於惠利的模仿，智珉很不快。 該文章火速登上了韓網熱搜頭條，引來大批讀者。 而不明所以的網民們開始攻擊智珉，留言稱：「紙片人，被雪炫壓得抬不起頭」、「跟癌症病人一樣」、「她模仿你，你該謝謝她」、「智珉怎麼變這樣了」、「 你都沒人氣了，人家提你就該感謝對方」、「什麼時候開始，模仿別人就要和對方很熟才行」等。
留言中也有網民指出報導記者完全就是標題黨，是在挑是非，也有不不少網民為智珉加油，稱：「智珉性格非常好」、「 竟然說最近怎麼都不模仿自己了，太可愛了」、「智珉很可愛啊」等。 但這些正面積極的留言並未讓智珉得到安撫，被惡評暴擊一整天后的智珉也只有在IG上留下了「請擁抱我」的文字，讓人很是心疼。
「圖：《驚人的星期六》、智珉IG」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究