「虽然很可怜但真的忍不住想笑XD」美妆博主夹睫毛失手，表情超惊恐！ 【脑洞时间系列】如果可以选...你要跟允浩、车银优、金材昱、吴正世，哪一位联谊呢？ 金惠奫专访：「生日最开心就是收到粉丝来信！」如果生活中面对哈鲁和白经，她会选谁呢？ 你知道他们是同班同学吗？最后两对让人羡慕：从同学变成队友～ 选择障碍！KAKAO新品《RYAN辣炒年糕》VS《APEACH起司年糕》要选哪个好 【不定时更新！】１２月份有谁会来台湾跟大家见面呢？ 「欧巴～你还缺人吗XD」最爱送工作人员礼物的爱豆：EXO SUHO！

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