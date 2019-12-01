金惠奫专访：「生日最开心就是收到粉丝来信！」如果生活中面对哈鲁和白经，她会选谁呢？

金惠奫（金惠允）对剧中角色的看法让人大跌眼镜XD 她还透露几位主演有讨论过一起旅行，不知几时会成真呢？❤
金惠奫2013年读高中时就出道演戏，今年初在JTBC话题剧《SKY Castle》中饰演姜艺瑞打出知名度，随后接拍的就是日前刚刚剧终的《意外发现的一天》，饰演女主角殷端午，与哈鲁（SF9路云 饰）和白经（李宰旭 饰）分别展开互动，令观众分成「哈鲁派」和「白经派」两大阵营XD
而金惠奫本人对这两个角色的看法是：「看剧本之前比较喜欢有感情line的哈鲁，但后来描述到白经令人惋惜的故事，又开始心疼他。但是实际上我的理想型是有趣的人。哈鲁太安静了，需要我不停说话；白经又一直推开我，让我很受伤。」
不过金惠奫对两位演员的努力都表示肯定，还透露经常一起在聊天室里讨论剧本：「因为主要都聊拍戏，剧终之后相当寂静了一段时间。 曾经提过一起去旅行，但行程比较忙的朋友已经开有新的行动了。 可能最终只有无业游民们聚到一起，也许是由我来组织哦。 」
金惠奫说拍《意外发现的一天》期间可见SNS追踪人数变多，本月10日过生日时收到好多粉丝做的地铁广告、礼物和信件，都拍了认证照放到SNS上：「真的太感谢粉丝了，小时候在其他明星身上看到过的事，居然也发生在我身上，感到超神奇。 收到大家的信让我更加感激了，信里写著：『最近生活很忧郁，看这部剧获得了希望』、『正在看著惠奫努力生活』，让我发现原来我也有足够的力量带给别人积极的能量。 谢谢大家告诉我，我会更加努力演戏的。 」期待看到惠奫更多的优秀作品啊！
（图源：KSD，金惠允IG）
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