SEVENTEEN 队长 S.coups 健康出状况 将暂时中断活动
KPOP 2019年11月19日 星期二08:31 施乃琪
带领 12 位成员的 SEVENTEEN 队长 S.coups 昨天传出将中断活动休养身体，一起来看看公司的详细说明！
Pledis Entertainment 昨晚（18 日）忽然发出公告，表示 S.coups 最近透露在心理方面感到不安，因此正在接受各方面检查，希望获得确切的诊断结果。
「为了能充分休息并休养，S.coups 在与队友们慎重地讨论过后，决定暂时中断活动。」Pledis 表示：「很抱歉这个突然的消息让许多长久爱护 SEVENTEEN 的粉丝感到担忧，本公司视 S.coups 恢复为第一优先事务，永远会全力以赴地保护艺人的健康。」
Pledis 在声明的最后也呼吁外界不要对 S.coups 的健康状态过度揣测或误会，并表示之后会再说明他的恢复状况和行程安排。希望 S.coups 早日康复！
（照片来源：Pledis Entertainment、TVDaily）
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