SEVENTEEN 隊長 S.coups 健康出狀況 將暫時中斷活動
KPOP 2019年11月19日 星期二08:31 施乃琪
帶領 12 位成員的 SEVENTEEN 隊長 S.coups 昨天傳出將中斷活動休養身體，一起來看看公司的詳細說明！
Pledis Entertainment 昨晚（18 日）忽然發出公告，表示 S.coups 最近透露在心理方面感到不安，因此正在接受各方面檢查，希望獲得確切的診斷結果。
「為了能充分休息並休養，S.coups 在與隊友們慎重地討論過後，決定暫時中斷活動。」Pledis 表示：「很抱歉這個突然的消息讓許多長久愛護 SEVENTEEN 的粉絲感到擔憂，本公司視 S.coups 恢復為第一優先事務，永遠會全力以赴地保護藝人的健康。」
Pledis 在聲明的最後也呼籲外界不要對 S.coups 的健康狀態過度揣測或誤會，並表示之後會再說明他的恢復狀況和行程安排。希望 S.coups 早日康復！
（照片來源：Pledis Entertainment、TVDaily）
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