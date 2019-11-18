从BTS防弹少年团、MAMAMOO 到畅销个人歌手 《MMA 2019》公开首波阵容！
KPOP 2019年11月18日 星期一13:38 施乃琪
《MMA 2019》(MelOn Music Awards 2019) 将在这个月底登场，先来看看抢先曝光的第一组阵容吧！
MelOn 今天（18 日）正式公开《MMA 2019》的首波阵容，包括甫结束演唱会的防弹少年团、最近正在宣传新专辑的 MAMAMOO、近年来红遍主流和独立乐界的 Jannabi、代表性的个人歌手请夏和 Heize 都会出席。
《MMA 2019》主办单位透露：「《MMA 2019》作为国内的代表性流行音乐颁奖典礼，每年都在爱好音乐的粉丝热烈关注下举行。今年为了带来更创新的表演，许多艺人和相关人士也都正在全力以赴地准备。」
另一方面，《MMA 2019》将於 30 日在高尺 Sky Dome 隆重登场，各奖项已开放投票，最近也将陆续释出更多参加名单。
（照片或影片来源：MelOn、Big Hit Entertainment、RBW、Stone Music Entertainment、MNH Entertainment、Peponi Music）
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