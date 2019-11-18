從BTS防彈少年團、MAMAMOO 到暢銷個人歌手 《MMA 2019》公開首波陣容！
KPOP 2019年11月18日 星期一13:38 施乃琪
《MMA 2019》(MelOn Music Awards 2019) 將在這個月底登場，先來看看搶先曝光的第一組陣容吧！
MelOn 今天（18 日）正式公開《MMA 2019》的首波陣容，包括甫結束演唱會的防彈少年團、最近正在宣傳新專輯的 MAMAMOO、近年來紅遍主流和獨立樂界的 Jannabi、代表性的個人歌手請夏和 Heize 都會出席。
《MMA 2019》主辦單位透露：「《MMA 2019》作為國內的代表性流行音樂頒獎典禮，每年都在愛好音樂的粉絲熱烈關注下舉行。今年為了帶來更創新的表演，許多藝人和相關人士也都正在全力以赴地準備。」
另一方面，《MMA 2019》將於 30 日在高尺 Sky Dome 隆重登場，各獎項已開放投票，最近也將陸續釋出更多參加名單。
（照片或影片來源：MelOn、Big Hit Entertainment、RBW、Stone Music Entertainment、MNH Entertainment、Peponi Music）
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