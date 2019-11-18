《请融化我吧》终映宴众演员出席，池昌旭戴黑框眼镜造型减龄超帅气！ IU 全新主打歌《Blueming》今晚即将登场，预告公开引人期待～！ 《认识的哥哥》预告人气女团 AOA 来啦！忙内：「希望姐姐们不要再划水了XD」 李孝利公开润娥妩媚性感版《Feel Your Love》 秀英看了自荐：姐姐，我很会跳《Now》XD MAMAMOO华莎亲自参与《HIP》作词作曲！霸气回应机场时尚争议事件：「露出来的裤头，只要我做就是HIP！」 【女团个人品牌评价】华莎重返宝座 小娟、太妍紧追在后 你竟然隐婚还有孩子了？PENTAGON禹奭：不不不～那是我来的！XD 如果《QUEENDOM》有男生版《KINGDOM》，超想看这几个男团Battle 人设没钱还天天穿名牌？换做其他人早就被骂惨，《山茶花开时》孔晓振却一片好评！

AOA 的成员们互相diss（互亏）怎么会那么有趣XDDD，好期待本周六的节目播出啊！！！

JTBC 热门综艺节目《认识的哥哥》公开了最新预告，从《Queendom》节目重回人气巅峰的经典女团 AOA「五人完整体」出演节目啦～！

▼预告 AOA 一出场当然是受到热烈欢迎：



▼雪炫开头就说：「好久不见～你们变帅了呢！」接著又俏皮地说：「骗你的～」结果成员们回说：「别再说那句话了。」、「以为自己就是世界的中心。」



▼但diss还没结束，智珉又接著亏说：「惠晶是…笑得很丑」希澈又说：「还有挖鼻子。」看来不只diss战，还会揭开成员们的黑历史。



▼就连忙内澯美也有话说：「我希望姐姐们在热情点就好了，跳舞总是划水，本来是要这样这样重复5次的，成员们都只有这样这样而已（大约3次）。」很具体的diss姐姐们应该在舞台上动作更确实，姐姐们就回说：「（我们）已经很努力了。」



另外，AOA还会与认哥成员们进行个人技对决，可以期待一下她们华丽的口才和成员之间的互动，更多有趣的内容将在本周六（11月23日）晚间九点播出。

（图自：JTBC Entertainment）

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