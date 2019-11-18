《认识的哥哥》预告人气女团 AOA 来啦！忙内：「希望姐姐们不要再划水了XD」

AOA 的成员们互相diss（互亏）怎么会那么有趣XDDD，好期待本周六的节目播出啊！！！
JTBC 热门综艺节目《认识的哥哥》公开了最新预告，从《Queendom》节目重回人气巅峰的经典女团 AOA「五人完整体」出演节目啦～！
▼预告 AOA 一出场当然是受到热烈欢迎：
▼雪炫开头就说：「好久不见～你们变帅了呢！」接著又俏皮地说：「骗你的～」结果成员们回说：「别再说那句话了。」、「以为自己就是世界的中心。」
▼但diss还没结束，智珉又接著亏说：「惠晶是…笑得很丑」希澈又说：「还有挖鼻子。」看来不只diss战，还会揭开成员们的黑历史。
▼就连忙内澯美也有话说：「我希望姐姐们在热情点就好了，跳舞总是划水，本来是要这样这样重复5次的，成员们都只有这样这样而已（大约3次）。」很具体的diss姐姐们应该在舞台上动作更确实，姐姐们就回说：「（我们）已经很努力了。」
另外，AOA还会与认哥成员们进行个人技对决，可以期待一下她们华丽的口才和成员之间的互动，更多有趣的内容将在本周六（11月23日）晚间九点播出。
（图自：JTBC Entertainment）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究