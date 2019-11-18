《認識的哥哥》預告人氣女團 AOA 來啦！忙內：「希望姐姐們不要再划水了XD」

AOA 的成員們互相diss（互虧）怎麼會那麼有趣XDDD，好期待本週六的節目播出啊！！！
JTBC 熱門綜藝節目《認識的哥哥》公開了最新預告，從《Queendom》節目重回人氣巔峰的經典女團 AOA「五人完整體」出演節目啦～！
▼預告 AOA 一出場當然是受到熱烈歡迎：
▼雪炫開頭就說：「好久不見～你們變帥了呢！」接著又俏皮地說：「騙你的～」結果成員們回說：「別再說那句話了。」、「以為自己就是世界的中心。」
▼但diss還沒結束，智珉又接著虧說：「惠晶是…笑得很醜」希澈又說：「還有挖鼻子。」看來不只diss戰，還會揭開成員們的黑歷史。
▼就連忙內澯美也有話說：「我希望姐姐們在熱情點就好了，跳舞總是划水，本來是要這樣這樣重複5次的，成員們都只有這樣這樣而已（大約3次）。」很具體的diss姐姐們應該在舞台上動作更確實，姐姐們就回說：「（我們）已經很努力了。」
另外，AOA還會與認哥成員們進行個人技對決，可以期待一下她們華麗的口才和成員之間的互動，更多有趣的內容將在本週六（11月23日）晚間九點播出。
（圖自：JTBC Entertainment）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究