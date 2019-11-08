新劇《巧克力》河智苑美美的人物劇照，用臉展現美味廚藝的最佳典範！
韓劇 2019年11月8日 星期五09:40 MiJimin
好喜歡官方公開的河智苑美照啊！！！希望劇本也能給力，想追了～。（主演：尹啟相、河智苑）
JTBC 全新金土劇《巧克力》（每週五、六播出）公開了河智苑、尹啟相兩位主演的第二波人物劇照，河智苑的美顏也再次吸引了網友的矚目。
《巧克力》為事前製作，講述腦神經外科醫生－李江（尹啟相 飾）和義大利世界料理大會出身的主廚－文車英（河智苑 飾），互相治癒過去傷痕、給需要臨終關懷的人士提供料理的愛情故事。
▼官方今日公開的全新海報，也是非常的唯美～！
▼首波預告，「心痛到無法呼吸時就會吃巧克力的女人」遇上「不吃巧克力的男人」，在無止盡的絕望中相遇的兩人，又會譜出什麼樣的火花呢？
▼河智苑飾演治癒系廚師－文車英，是義大利世界料理大賽出身的頂級人物，充滿正能量的微笑天使，看到不公不義之事會主動打抱不平的類型。
再次感嘆河智苑的美～～～
▼尹啟相飾演腦神經外科醫生－李江，性格外冷內熱，是一位有著獨特紳士風格的魅力男子。
《巧克力》由《對不起，我愛你》李亨民導演與李慶熙編劇再度合作，將於11月29日的晚間 22:50 首播。
（圖自：官方劇照）
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