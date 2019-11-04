鄭容和一退伍就賣力工作 12 月開唱台灣也有場次！
KPOP 2019年11月4日 星期一12:36 施乃琪
才剛退伍就立刻到健身房報到的鄭容和展現了積極的回歸決心，今天他也立刻公佈演唱會消息，快來記下搶票時間吧！
FNC Entertainment 今天宣布鄭容和即將於 12 月 7、8 兩日，在首爾的高麗大學化汀體育館舉行個人演唱會《2019 JUNG YONG HWA LIVE “STILL 622” in Seoul》，本月 13 日晚間八點（韓國時間）官方會員 BOICE 就能搶先上 Yes24 網站購票，18 日則會全面開賣門票。
以首爾為起點，鄭容和也將陸續前往泰國曼谷、台灣台北、菲律賓馬尼拉⋯⋯等城市開唱，對於期待已久的海內外粉絲而言，這無疑是最好的退伍大禮。
另一方面，2009 年以電視劇《原來是美男》出道的鄭容和如今也已出道滿十週年，昨天退伍後也傳出有多部電視劇都向他發出演出邀約，期待很快地就能看見鄭容和全面回歸！
（照片或影片來源：FNC Entertainment）
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