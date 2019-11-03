吕珍九扮酒店经理实现粉丝心愿：就算睡著，也会在你身边！

因与IU演出电视剧《德鲁纳酒店》受到观众们喜爱的吕珍九，11月3日晚间於台北与喜爱他的粉丝们见面，他更化身为剧中角色具灿星经理，前来达成所有粉丝们的心愿。
吕珍九先是穿上的豹纹衬衫登场，为大家演唱歌曲“Hug Me”，看得出来吕珍九相当害羞紧张，不过跟著这首歌的歌词，害羞地做出请大家拥抱他的动作，吕珍九很担心自己唱得不好，不过看到粉丝们的热情反应他也安心了点。他也用中文向大家打招呼，并且感谢大家对於《德鲁纳酒店》的喜爱，更向台下大送飞吻。
虽然代言台湾观光，吕珍九坦言还没有私下来台旅游过，他说自己很爱大海，所以也希望到台湾的海边去看看，虽然熟知台湾美食小笼包与牛肉面等，但吕珍九听说台湾火锅很有名，表演结束后他就会去好好享用一下美味火锅。他也为台下观众们推荐韩国美味的烤五花肉，希望大家有机会到韩国也吃吃看。
接著吕珍九先是回答了一连串粉丝们的问题，包含洗澡顺序、表演喝水、示范珍九贴图等等，让吕珍九又是害羞却又不得不回答，接下来更献上专属所有VVIP粉丝们的福利，先是示范撒娇模式，俏皮的森七七、Wifi大拥抱等，也学了用中文对大家说临睡前的一句话：「就算睡著，也会在你身边，我爱你〜」他低沉的嗓音真的相当有魅力，也让全场粉丝录下来回去反覆播放。
吕珍九更是勤练《德鲁纳酒店》主题曲的钢琴演奏，表演前还跟大家说有可能因太紧张而弹错，全场相当安静聆听他的演奏，加上舞台播出《德鲁纳酒店》的许多片段，令大家再度投入剧情中，虽然吕珍九因为紧张有一点点不够完美，不过已经足以看出他用心准备的诚意。
吕珍九更是担心坐在较后排的粉丝可能会看不到他，在下一段落特别从后方观众席现身，令全场一阵惊呼，也与粉丝玩了一连串的互动游戏，带给所有粉丝们相当难忘的时光。
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