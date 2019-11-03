吕珍九扮酒店经理实现粉丝心愿：就算睡著，也会在你身边！ SJ 晟敏出道 14 年来第一次⋯⋯本月推出个人专辑！ IU 敲定发片日期！最新预告片神秘而美丽 秋天也要和 TWICE 一起跳舞！〈Dance the Night Away〉MV 破两亿 《SJ Returns 3》点击量突破2700万！超越第1季的2500万 今日将公开大量花絮影片 《Running Man》又cosplay四种全新角色引爆话题，不看太可惜～！XD 【有片】《乖僻的五兄弟》编制为正式节目！李镇赫作为「忙内」加入、SJ银赫本周登场 【有片】《Busted！明星来解谜2》将於本周五（8日）公开！豪华的嘉宾阵容也成为一大看点 看见另一版的〈LION〉！(G)I-DLE 闪电释出完整 MV 撞破异次元壁的错觉！李在旭和朴志训竟然是大学同学 BIGBANG太阳&大声一周后同时退伍！ YG叮嘱粉丝勿前往现场迎接 弘大「Olive Young」重新出发 逛起来更舒适了

留言/评论