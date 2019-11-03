呂珍九扮酒店經理實現粉絲心願：就算睡著，也會在你身邊！

因與IU演出電視劇《德魯納酒店》受到觀眾們喜愛的呂珍九，11月3日晚間於台北與喜愛他的粉絲們見面，他更化身為劇中角色具燦星經理，前來達成所有粉絲們的心願。
呂珍九先是穿上的豹紋襯衫登場，為大家演唱歌曲“Hug Me”，看得出來呂珍九相當害羞緊張，不過跟著這首歌的歌詞，害羞地做出請大家擁抱他的動作，呂珍九很擔心自己唱得不好，不過看到粉絲們的熱情反應他也安心了點。他也用中文向大家打招呼，並且感謝大家對於《德魯納酒店》的喜愛，更向台下大送飛吻。
雖然代言台灣觀光，呂珍九坦言還沒有私下來台旅遊過，他說自己很愛大海，所以也希望到台灣的海邊去看看，雖然熟知台灣美食小籠包與牛肉麵等，但呂珍九聽說台灣火鍋很有名，表演結束後他就會去好好享用一下美味火鍋。他也為台下觀眾們推薦韓國美味的烤五花肉，希望大家有機會到韓國也吃吃看。
接著呂珍九先是回答了一連串粉絲們的問題，包含洗澡順序、表演喝水、示範珍九貼圖等等，讓呂珍九又是害羞卻又不得不回答，接下來更獻上專屬所有VVIP粉絲們的福利，先是示範撒嬌模式，俏皮的森七七、Wifi大擁抱等，也學了用中文對大家說臨睡前的一句話：「就算睡著，也會在你身邊，我愛你〜」他低沉的嗓音真的相當有魅力，也讓全場粉絲錄下來回去反覆播放。
呂珍九更是勤練《德魯納酒店》主題曲的鋼琴演奏，表演前還跟大家說有可能因太緊張而彈錯，全場相當安靜聆聽他的演奏，加上舞台播出《德魯納酒店》的許多片段，令大家再度投入劇情中，雖然呂珍九因為緊張有一點點不夠完美，不過已經足以看出他用心準備的誠意。
呂珍九更是擔心坐在較後排的粉絲可能會看不到他，在下一段落特別從後方觀眾席現身，令全場一陣驚呼，也與粉絲玩了一連串的互動遊戲，帶給所有粉絲們相當難忘的時光。
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