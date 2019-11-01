大苏真的爱台湾! 苏志燮11月8日再度访台推广韩国文化

11/8-11/11韩国观光公社於台北举办「2019韩国文化观光大展」，本次特别於ITF台北国际旅展，打造最大的国家形象馆，一连四天於南港展览馆与民众见面，只要凭旅展入场券，即可入场参观。11/8首日更邀请了男神苏志燮到场与台湾朋友们来场【与苏志燮邂逅在属於你的韩国】活动！
韩国观光公社为向台湾朋友深度推广韩国文化与观光，在今年的韩国文化观光大展，将有2组知名韩流艺人、2组表演团体带来绝无冷场的精采演出，馆内66格摊位分成舞台区、韩流购物区、韩流韩食区、地方政府宣传区、游轮区、销售区共六大区域，一共约25个销售摊位、21个宣传摊位（包含近80个参展单位以及其大约160位韩方人员）前来参展。
韩国文化观光大展除了11/8(五) 邀请到韩流男神苏志燮到场与台湾朋友们来场【与苏志燮邂逅在属於你的韩国】活动之外，11/9(六) 还邀请到在韩剧《德鲁纳酒店》客串演出的知名吃货金峻铉以及他在《好吃的家伙们》的拍挡金珉京来到现场，希望大家【与《好吃的家伙们》邂逅韩国美食】；11/9(六)-11/11(一)更有由五味料理研究所带来的韩国主厨秀，要教大家如何做出最近流行的韩式裱花甜点，在旅展四天大家也可以直接到韩食馆实作体验。
最近的韩国观光公社广告也请来女神润娥拍摄，以「只属於你的韩国旅行」为主题制作，让外国观光客能够因应个人兴趣、符合目前的旅行潮流，轻松出发到韩国旅行。也特别搭配上即将来临的十二月份旅游旺季，与大韩航空、韩亚航空、易斯达航空、釜山航空、真航空、德威航空、济州航空共七家韩籍航空公司合作推出「圣诞节送你GO！」的网路活动，凡在活动期间至网路页面，阅读完所有韩国机场的介绍页面，就有机会获得台湾―韩国来回机票，每人每天可登录一次，今年圣诞节就让韩国观光公社送你GO！
欲知更多【韩国在地探索 玩好玩满深入韩国 圣誔节送你GO】活动讯息，请参考活动网站: https://www.freeatkorea.com/visitkorea_LOCAL/ 更多韩国文化观光大展及韩国自由行资讯，请参考韩国观光公社台北支社Free@KOREA网站(www.freeatkorea.com/)；其他韩国相关资讯，也可上韩国观光公社网站 (www.visitkorea.or.kr)，或利用韩国旅游谘询热线: +82-2-1330查询。
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