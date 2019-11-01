大蘇真的愛台灣! 蘇志燮11月8日再度訪台推廣韓國文化

11/8-11/11韓國觀光公社於台北舉辦「2019韓國文化觀光大展」，本次特別於ITF台北國際旅展，打造最大的國家形象館，一連四天於南港展覽館與民眾見面，只要憑旅展入場券，即可入場參觀。11/8首日更邀請了男神蘇志燮到場與台灣朋友們來場【與蘇志燮邂逅在屬於你的韓國】活動！
韓國觀光公社為向台灣朋友深度推廣韓國文化與觀光，在今年的韓國文化觀光大展，將有2組知名韓流藝人、2組表演團體帶來絕無冷場的精采演出，館內66格攤位分成舞台區、韓流購物區、韓流韓食區、地方政府宣傳區、遊輪區、銷售區共六大區域，一共約25個銷售攤位、21個宣傳攤位（包含近80個參展單位以及其大約160位韓方人員）前來參展。
韓國文化觀光大展除了11/8(五) 邀請到韓流男神蘇志燮到場與台灣朋友們來場【與蘇志燮邂逅在屬於你的韓國】活動之外，11/9(六) 還邀請到在韓劇《德魯納酒店》客串演出的知名吃貨金峻鉉以及他在《好吃的傢伙們》的拍擋金珉京來到現場，希望大家【與《好吃的傢伙們》邂逅韓國美食】；11/9(六)-11/11(一)更有由五味料理研究所帶來的韓國主廚秀，要教大家如何做出最近流行的韓式裱花甜點，在旅展四天大家也可以直接到韓食館實作體驗。
最近的韓國觀光公社廣告也請來女神潤娥拍攝，以「只屬於你的韓國旅行」為主題製作，讓外國觀光客能夠因應個人興趣、符合目前的旅行潮流，輕鬆出發到韓國旅行。也特別搭配上即將來臨的十二月份旅遊旺季，與大韓航空、韓亞航空、易斯達航空、釜山航空、真航空、德威航空、濟州航空共七家韓籍航空公司合作推出「聖誕節送你GO！」的網路活動，凡在活動期間至網路頁面，閱讀完所有韓國機場的介紹頁面，就有機會獲得台灣─韓國來回機票，每人每天可登錄一次，今年聖誕節就讓韓國觀光公社送你GO！
欲知更多【韓國在地探索 玩好玩滿深入韓國 聖誔節送你GO】活動訊息，請參考活動網站: https://www.freeatkorea.com/visitkorea_LOCAL/ 更多韓國文化觀光大展及韓國自由行資訊，請參考韓國觀光公社台北支社Free@KOREA網站(www.freeatkorea.com/)；其他韓國相關資訊，也可上韓國觀光公社網站 (www.visitkorea.or.kr)，或利用韓國旅遊諮詢熱線: +82-2-1330查詢。
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