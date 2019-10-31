太妍与宠物犬一起出演真人秀《Petionista Taengoo》 今日播出特别篇！
综艺 2019年10月31日 星期四12:24 Sani
太妍终於带著她的狗狗ZERO一起营业啦！ 《Petionista Taengoo》将展现太妍和ZERO在一起的温馨日常，等不及想看呀！
太妍的宠物犬ZERO是相当有名的明星狗狗，人气不亚於主人，太妍亲自经营的ZERO粉丝帐号都有22万追踪者。 而太妍也一直把ZERO称为「朋友」而非「狗狗」，可见对ZERO的感情有多么深厚。
《Petionista Taengoo》是太妍和ZERO第一次共同出演的真人秀，今日中午公开了特别篇影片，太妍聊到她和ZERO的初遇故事、一起准 备海外旅行的过程，散发出「兄妹（？ ）」般的化学反应。
节目组表示，希望展现出不是单纯的宠物与主人的关系，而是互相交流、遇到辛苦的事时可以成为彼此力量的，像家人又像朋友的羁绊。 正片将在一个月后的11月26日公开，期待看到太妍和ZERO的更多互动！
（图源：SM，《Petionista Taengoo》节目截图）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论