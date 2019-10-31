太妍與寵物犬一起出演真人秀《Petionista Taengoo》 今日播出特別篇！
綜藝 2019年10月31日 星期四12:24 Sani
太妍終於帶著她的狗狗ZERO一起營業啦！ 《Petionista Taengoo》將展現太妍和ZERO在一起的溫馨日常，等不及想看呀！
太妍的寵物犬ZERO是相當有名的明星狗狗，人氣不亞於主人，太妍親自經營的ZERO粉絲帳號都有22萬追蹤者。 而太妍也一直把ZERO稱為「朋友」而非「狗狗」，可見對ZERO的感情有多麼深厚。
《Petionista Taengoo》是太妍和ZERO第一次共同出演的真人秀，今日中午公開了特別篇影片，太妍聊到她和ZERO的初遇故事、一起準 備海外旅行的過程，散發出「兄妹（？ ）」般的化學反應。
節目組表示，希望展現出不是單純的寵物與主人的關係，而是互相交流、遇到辛苦的事時可以成為彼此力量的，像家人又像朋友的羈絆。 正片將在一個月後的11月26日公開，期待看到太妍和ZERO的更多互動！
（圖源：SM，《Petionista Taengoo》節目截圖）
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