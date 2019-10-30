爸爸，你确定我很帅吗？《超人回来了》「威本联盟」万圣节LOOK，兄弟俩集可爱搞笑於一体

《超人回来了》有很多让人喜爱的小可爱们，但小编最喜欢的就是「威本联盟」兄弟二人了，牢牢抓住了老阿姨的心。
2016年，三个月的混血宝宝威廉加入了《超人回来了》这个大家族中，长相可爱的威廉一下子吸引了大家的注意，随著年纪的增长，威廉的搞笑能力也逐渐显现，每集都仿佛综艺之神降临。
你以为惊喜就到这里了？ 一年后的一期节目，一个超级无敌可爱的小吃货横空出世，他就是威廉的弟弟本特利，小家伙完全就是吃货本尊。 全国民看著长大的本特利从小婴儿到现在可以和哥哥手拉手奔跑，越来越可爱，越来越机灵，唯一没变的就是爱吃，完全遵循了「民以食为天」的思想理念。
万圣节即将到来，「威本联盟」晒出了新装扮，小兄弟又萌出了新天际。 哥哥威廉穿著最爱的巴斯光年白绿色套装，头上戴著紫色的头套，一本正经地摆著POSE，露出的小脚丫十分可爱。
而弟弟本特利则穿著全身毛茸茸的楚巴卡(Chewbacca, 乔巴卡)服装，圆圆的大眼睛似乎戳破了就连本特利本人都很震惊的小心思，看得姨妈粉们嘴角不自觉上扬，很想亲一口。
「威本联盟」的魅力远不止於此，兄弟二人的可爱和粉丝成正比地与日俱增，希望两个可爱的小家伙能够快乐成长每一天！
「图：威廉IG」
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