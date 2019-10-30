爸爸，你確定我很帥嗎？《超人回來了》「威本聯盟」萬聖節LOOK，兄弟倆集可愛搞笑於一體

《超人回來了》有很多讓人喜愛的小可愛們，但小編最喜歡的就是「威本聯盟」兄弟二人了，牢牢抓住了老阿姨的心。
2016年，三個月的混血寶寶威廉加入了《超人回來了》這個大家族中，長相可愛的威廉一下子吸引了大家的注意，隨著年紀的增長，威廉的搞笑能力也逐漸顯現，每集都仿佛綜藝之神降臨。
你以為驚喜就到這裡了？ 一年後的一期節目，一個超級無敵可愛的小吃貨橫空出世，他就是威廉的弟弟本特利，小傢伙完全就是吃貨本尊。 全國民看著長大的本特利從小嬰兒到現在可以和哥哥手拉手奔跑，越來越可愛，越來越機靈，唯一沒變的就是愛吃，完全遵循了「民以食為天」的思想理念。
萬聖節即將到來，「威本聯盟」曬出了新裝扮，小兄弟又萌出了新天際。 哥哥威廉穿著最愛的巴斯光年白綠色套裝，頭上戴著紫色的頭套，一本正經地擺著POSE，露出的小腳丫十分可愛。
而弟弟本特利則穿著全身毛茸茸的楚巴卡(Chewbacca, 喬巴卡)服裝，圓圓的大眼睛似乎戳破了就連本特利本人都很震驚的小心思，看得姨媽粉們嘴角不自覺上揚，很想親一口。
「威本聯盟」的魅力遠不止於此，兄弟二人的可愛和粉絲成正比地與日俱增，希望兩個可愛的小傢伙能夠快樂成長每一天！
「圖：威廉IG」
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