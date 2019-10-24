太妍新专辑《Purpose》主打歌MV预告片+更多预告照公开！ FTISLAND李洪基部队中写亲笔信问候粉丝：真的和你们说的一样，我适应能力超好！ 《Queendom》再夺话题性冠军，三组女团献给粉丝的华丽舞台总回顾 你点的外卖少过吗？韩国外卖偷吃成风，商家不得不贴「封印标签」 〈Dear my dear〉发行逾三周 Chen 再夺音乐节目冠军！ 《两天一夜》终於回来了！12月开播第4季，金钟民还在！ Gary吐露「空白期」的心态和想法！9月和家人在夏威夷度假一个月 养活了半个韩综圈的罗PD到底有多能赚？薪水比老板还要高！难怪敢送蓝宝坚尼XD

说实话…这一集《Queendom》我是哭著看完的，情绪激动+分外感动啊…。

在《Queendom》进行第三次竞演的第二回合「Fan朵拉的盒子」中，又是一场需要被排名的厮杀战，第八集（10月17日播出）则公开了 AOA、MAMAMOO、(G)I-DLE 的舞台。

《Queendom》也再次夺下话题性的冠军，连同三组舞台的女团也上榜，(G)I-DLE（第三位）、MAMAMOO（第六位）、AOA（第九位）。



由於是献给粉丝们舞台，好几首经典的歌曲出现，也让观众们陷入回忆之中…

▼率先出场的是 (G)I-DLE 带来了《Put It Straight》（恶梦版），结合演技的完美舞台，让人印象非常深刻！



▼接著 MAMAMOO 演唱《I Miss You》，背景放出练习生时的模样，以及过往种种回忆，惹哭了不少粉丝啊～！！！果然说到唱功就不得不提 MAMAMOO 呢。



▼而 AOA 则是派出小分队 AOA Cream 的《I'm Jelly Baby》，还有智珉 SOLO《T4SA》，和 N.Flying 主唱李承协合作《PUSS》，性感+可爱+摇滚+霸气全部都一次展现出来。



今晚其他三组又会带来什么样的舞台呢？一起期待吧～！

▼最新第九集预告：



（图自：Mnet K-POP）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻