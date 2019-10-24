《Queendom》再奪話題性冠軍，三組女團獻給粉絲的華麗舞台總回顧

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說實話…這一集《Queendom》我是哭著看完的，情緒激動+分外感動啊…。

在《Queendom》進行第三次競演的第二回合「Fan朵拉的盒子」中，又是一場需要被排名的廝殺戰，第八集（10月17日播出）則公開了 AOA、MAMAMOO、(G)I-DLE 的舞台。

《Queendom》也再次奪下話題性的冠軍，連同三組舞台的女團也上榜，(G)I-DLE（第三位）、MAMAMOO（第六位）、AOA（第九位）。



由於是獻給粉絲們舞台，好幾首經典的歌曲出現，也讓觀眾們陷入回憶之中…

▼率先出場的是 (G)I-DLE 帶來了《Put It Straight》（惡夢版），結合演技的完美舞台，讓人印象非常深刻！



▼接著 MAMAMOO 演唱《I Miss You》，背景放出練習生時的模樣，以及過往種種回憶，惹哭了不少粉絲啊～！！！果然說到唱功就不得不提 MAMAMOO 呢。



▼而 AOA 則是派出小分隊 AOA Cream 的《I'm Jelly Baby》，還有智珉 SOLO《T4SA》，和 N.Flying 主唱李承協合作《PUSS》，性感+可愛+搖滾+霸氣全部都一次展現出來。



今晚其他三組又會帶來什麼樣的舞台呢？一起期待吧～！

▼最新第九集預告：



（圖自：Mnet K-POP）

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