「卢经理」郑东焕：「听到IU出演《德鲁纳酒店》的消息后，剧本都没拿到就决定出演了！」
综艺 2019年10月10日 星期四15:22 Yuan
昨日播出的《Happy Together4》中，主演《德鲁纳酒店》的郑东焕、P.O和康美娜等人作为嘉宾出演。
《德鲁纳酒店》最感人的片段之一...莫过於张满月社长（IU 饰）和卢总经理（郑东焕 饰）之间的互动了。卢总经理原本是酒店唯一的人类，他打算放弃人生时遇到了张满月社长，之后在酒店内工作了30年。之后他以客人的身份来到酒店，与张满月社长道别时说了：「只有我一人变老，你就是我的妹妹、女儿、孙女⋯⋯」
在《HT4》中郑东焕提到：「在舞台剧公演特别忙的时候，收到了《德鲁纳酒店》的出演提案。听到IU出演的消息后，剧本都没拿到就决定出演了。」表现出对IU独一无二的情谊。
郑东焕更表示：「第一次合作是在《最佳李纯信》，我饰演了她的爸爸，结束之后一直保持联系。」节目中也与IU进行电话连线，IU讲道：「前辈饰演了我的爸爸，出演了4集，但拍戏的过程中，变成了特别的真心。」回顾《德鲁纳酒店》的片段时，郑东焕也看到落泪，在电话另一头的IU也说：「我看放送时也哭了。」
虽然在《最佳李纯信》对手戏并不多，但两人因为合作这部剧开启了缘分。拍摄结束后，他们依旧延续著这份「父女情」，IU曾多到郑东焕演出的舞台剧中探班，真的就是个贴心的女儿呢啊！
（图：tvN、KBS）
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