「盧經理」鄭東煥：「聽到IU出演《德魯納酒店》的消息後，劇本都沒拿到就決定出演了！」
綜藝 2019年10月10日 星期四15:22 Yuan
昨日播出的《Happy Together4》中，主演《德魯納酒店》的鄭東煥、P.O和康美娜等人作為嘉賓出演。
《德魯納酒店》最感人的片段之一...莫過於張滿月社長（IU 飾）和盧總經理（鄭東煥 飾）之間的互動了。盧總經理原本是酒店唯一的人類，他打算放棄人生時遇到了張滿月社長，之後在酒店內工作了30年。之後他以客人的身份來到酒店，與張滿月社長道別時說了：「只有我一人變老，妳就是我的妹妹、女兒、孫女⋯⋯」
在《HT4》中鄭東煥提到：「在舞台劇公演特別忙的時候，收到了《德魯納酒店》的出演提案。聽到IU出演的消息後，劇本都沒拿到就決定出演了。」表現出對IU獨一無二的情誼。
鄭東煥更表示：「第一次合作是在《最佳李純信》，我飾演了她的爸爸，結束之後一直保持聯繫。」節目中也與IU進行電話連線，IU講道：「前輩飾演了我的爸爸，出演了4集，但拍戲的過程中，變成了特別的真心。」回顧《德魯納酒店》的片段時，鄭東煥也看到落淚，在電話另一頭的IU也說：「我看放送時也哭了。」
雖然在《最佳李純信》對手戲並不多，但兩人因為合作這部劇開啟了緣分。拍攝結束後，他們依舊延續著這份「父女情」，IU曾多到鄭東煥演出的舞台劇中探班，真的就是個貼心的女兒呢啊！
（圖：tvN、KBS）
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