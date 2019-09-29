「他们也太惨了吧，一拍戏就要【死】」最后一位实力美男演员真的超可惜！

有一些演员真的很惨，只要出演作品，大部分的结局都是死亡。
金甲洙
老牌实力派男演员金甲洙，在作品里死的次数多到让他有了「短命专业户」的称号。 甚至有网站特意搜集了他的死亡画面制作了一篇CF。 金甲洙的「死法」也各式各样，《IRIS》里中枪而死，《巨贾金万德》里被毒杀，《推奴》里因旧疾身亡，最惨的就是在《快乐我家》中被酒瓶砸中，出场才3分钟就领了便当，出道多年前前后后「被死亡」20多次，堪称最惨演员。
金南佶
金南佶死的太多，多到什么地步？ 观众们只要看到他演戏就会自动脑补出他会死亡的大结局。 不管是电视剧还是电影，都会在后半段身亡，因此还得到了「国民死人」的外号。 可能因为「死」了太多次，2017年他出演了《名不虚传》，每集都要死上一回然后再复活，这根本就像是为他量身定做的角色嘛。 活跃在影视剧圈的他也死了有20回了，终於从2019年起，开始出演相对轻松的角色，希望不要再「死」啦。
朱智勋
其实朱智勋在作品中被死亡的次数也很多。 《魔王》和《好朋友们》因出血过多而丧命，电影《阿修罗》里不仅惨兮兮地断了两根手指，最后还颈部中枪而死。 《与神同行》里虽然贯穿了整部剧，但实际上前世是被同父异母的哥哥所杀。 《北风》（又译《北寒谍战》）里被枪杀，《黑数杀人》（又译《七罪追缉令》）里又被判无期徒刑，预示著生命将在牢狱里终结。 2019年4月杀青的电视剧《ITEM》大结局中，朱智勋是死是活并未说清，给观众们留下了悬念。
「题材/图：allets」
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