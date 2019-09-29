「他們也太慘了吧，一拍戲就要【死】」最後一位實力美男演員真的超可惜！

有一些演員真的很慘，只要出演作品，大部分的結局都是死亡。
金甲洙
老牌實力派男演員金甲洙，在作品裡死的次數多到讓他有了「短命專業戶」的稱號。 甚至有網站特意搜集了他的死亡畫面製作了一篇CF。 金甲洙的「死法」也各式各樣，《IRIS》裡中槍而死，《鉅賈金萬德》裡被毒殺，《推奴》裡因舊疾身亡，最慘的就是在《快樂我家》中被酒瓶砸中，出場才3分鐘就領了便當，出道多年前前後後「被死亡」20多次，堪稱最慘演員。
金南佶
金南佶死的太多，多到什麼地步？ 觀眾們只要看到他演戲就會自動腦補出他會死亡的大結局。 不管是電視劇還是電影，都會在後半段身亡，因此還得到了「國民死人」的外號。 可能因為「死」了太多次，2017年他出演了《名不虛傳》，每集都要死上一回然後再復活，這根本就像是為他量身定做的角色嘛。 活躍在影視劇圈的他也死了有20回了，終於從2019年起，開始出演相對輕鬆的角色，希望不要再「死」啦。
朱智勛
其實朱智勛在作品中被死亡的次數也很多。 《魔王》和《好朋友們》因出血過多而喪命，電影《阿修羅》裡不僅慘兮兮地斷了兩根手指，最後還頸部中槍而死。 《與神同行》裡雖然貫穿了整部劇，但實際上前世是被同父異母的哥哥所殺。 《北風》（又譯《北寒諜戰》）裡被槍殺，《黑數殺人》（又譯《七罪追緝令》）裡又被判無期徒刑，預示著生命將在牢獄裡終結。 2019年4月殺青的電視劇《ITEM》大結局中，朱智勛是死是活並未說清，給觀眾們留下了懸念。
「題材/圖：allets」
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