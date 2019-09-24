新剧《浪客行》首播宛如看了一部动作电影，剧情紧凑刺激分分钟都精彩！

（无雷观后感）大家也来分享一下看完《浪客行 VAGABOND》首播两集的感想吧，小编个人是觉得非常值得追下去…！
100%事前制作的 SBS 全新金土剧《浪客行VAGABOND》（每周五、六播出）在上周五正式首播，果然是不辜负大家的期待，在周末竞争强大的时段，收视率有超过10%的成绩，网上讨论度也非常高，好评不断。
这部剧在首播整体表现上，是留给观众们相当震撼的开头，毕竟事前制作的电视剧，加上主演阵容也令大家非常期待，可以说身为粉丝的话是不会感到失望，当然不可能做到完美无缺点，但整出剧表现上很值得给出好评的肯定。
▼剧情发展：以男主车达建(李升基 饰)因飞机坠毁意外失去了侄子车勋(文佑镇 饰)，无意间发现是恐怖份子的阴谋，因而开始追查真相所展开的一系列故事，在开头就营造出悬疑又紧张的氛围，而失去亲人所表现出的痛苦也让许多观众相当有共鸣。
▼演员表现：李升基所饰演的动作替身演员，可以说是非常适合他，在动作戏上的表现真的厉害到没话说，「认真的男人最帅气」这句话用在他身上一点也不违和，偶尔会觉得他用力过猛，但也看得出来他对角色下了很多功夫。
秀智的美也是没话说，她身为国家情报员的角色，要演出黑白两面的演技，变化虽不够大且明显，但角色的性格还是表现在许多小细节上，期待她的角色的表现能够机灵又可爱，和李升基一搭一唱之类的。
▼动作特效：其实应该把「动作」跟「特效」分开来讲，「动作戏」在爽度上非常带劲，李升基因为是动作替身演员，所以在追赶恐怖分子的片段，真的非常精彩，至於「特效」这方面，也不是说太差，但偶尔会有一些有点假又不太自然的特效出现，好险都只是快速带过，小编就没有太放在心上了。
再加上网路出现一些对於专业机器操作与画面上的疏失，对於懂这一块的人可能会蛮出戏的，会建议大家稍微有点放空去看（这样说会不会不太好XD），小编因为机器操作专业上懂得不多，所以这一块没有太影响我，整体来说爽度很够，也有让情绪带入，很值得再继续追下去。
看完两集的终极感想就是：「李升基动作戏很精彩，秀智很美，期待两人之后在CP合作上的化学反应。」
大家看完首播两集后，有什么想要分享的事情吗～！？
（图自：官方剧照）
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