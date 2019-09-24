新剧《浪客行》首播宛如看了一部动作电影，剧情紧凑刺激分分钟都精彩！

新剧《浪客行》首播宛如看了一部动作电影，剧情紧凑刺激分分钟都精彩！

韩剧   2019年9月24日   星期二12:55   MiJimin   17

（无雷观后感）大家也来分享一下看完《浪客行 VAGABOND》首播两集的感想吧，小编个人是觉得非常值得追下去…！

100%事前制作的 SBS 全新金土剧《浪客行VAGABOND》（每周五、六播出）在上周五正式首播，果然是不辜负大家的期待，在周末竞争强大的时段，收视率有超过10%的成绩，网上讨论度也非常高，好评不断。

这部剧在首播整体表现上，是留给观众们相当震撼的开头，毕竟事前制作的电视剧，加上主演阵容也令大家非常期待，可以说身为粉丝的话是不会感到失望，当然不可能做到完美无缺点，但整出剧表现上很值得给出好评的肯定。

▼剧情发展：以男主车达建(李升基 饰)因飞机坠毁意外失去了侄子车勋(文佑镇 饰)，无意间发现是恐怖份子的阴谋，因而开始追查真相所展开的一系列故事，在开头就营造出悬疑又紧张的氛围，而失去亲人所表现出的痛苦也让许多观众相当有共鸣。

小副会长再度出现在热门剧中～

▼演员表现：李升基所饰演的动作替身演员，可以说是非常适合他，在动作戏上的表现真的厉害到没话说，「认真的男人最帅气」这句话用在他身上一点也不违和，偶尔会觉得他用力过猛，但也看得出来他对角色下了很多功夫。

秀智的美也是没话说，她身为国家情报员的角色，要演出黑白两面的演技，变化虽不够大且明显，但角色的性格还是表现在许多小细节上，期待她的角色的表现能够机灵又可爱，和李升基一搭一唱之类的。

▼动作特效：其实应该把「动作」跟「特效」分开来讲，「动作戏」在爽度上非常带劲，李升基因为是动作替身演员，所以在追赶恐怖分子的片段，真的非常精彩，至於「特效」这方面，也不是说太差，但偶尔会有一些有点假又不太自然的特效出现，好险都只是快速带过，小编就没有太放在心上了。

再加上网路出现一些对於专业机器操作与画面上的疏失，对於懂这一块的人可能会蛮出戏的，会建议大家稍微有点放空去看（这样说会不会不太好XD），小编因为机器操作专业上懂得不多，所以这一块没有太影响我，整体来说爽度很够，也有让情绪带入，很值得再继续追下去。

看完两集的终极感想就是：「李升基动作戏很精彩，秀智很美，期待两人之后在CP合作上的化学反应。」

大家看完首播两集后，有什么想要分享的事情吗～！？

（图自：官方剧照）

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留言/评论
  • 黃慧妮
    大推👍!!!真的是像看電影般的精采緊湊扣人心弦👍👍李昇基的動作戲親自上陣,身手俐落超厲害的💪👏👏👏
    1小时前
  • 李昇基 我是台灣迷妹啊
    很緊張！很好哭！景緻很漂亮～音樂一下眼淚就出來～侄子和叔叔的感情短短起分鐘描寫的很完整～好心疼好感人難受～尤其來不及打出的簡訊嗚嗚嗚嗚嗚嗚
    2小时前
  • 裴秀智台灣應援首站，배수지Suzy Taiwan Fans Club
    超期待本週的高海麗!!!! 超帥~~~
    25分前
  • 楊沛暄
    劇情很緊湊，看到昇基在戲裡面的動作戲看的很爽，得知唯一親人姪子的死訊的悲傷，看到飛機有存活的人，那種憤怒，在這兩集充分感受到，不管是劇情的走向還是畫面，都跟電影一樣啊，本週五第三集更是期待劇情走向
    2小时前
  • Yu-Chen Tzung
    劇情非常緊湊，昇基的動作戲很精彩！知道姪子死時的表情都看哭我了😭😭好心痛啊⋯⋯難怪後來達建發了瘋似的要找出幕後黑手😭😭
    2小时前
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