新劇《浪客行》首播宛如看了一部動作電影，劇情緊湊刺激分分鐘都精彩！

（無雷觀後感）大家也來分享一下看完《浪客行 VAGABOND》首播兩集的感想吧，小編個人是覺得非常值得追下去…！
100%事前製作的 SBS 全新金土劇《浪客行VAGABOND》（每週五、六播出）在上週五正式首播，果然是不辜負大家的期待，在週末競爭強大的時段，收視率有超過10%的成績，網上討論度也非常高，好評不斷。
這部劇在首播整體表現上，是留給觀眾們相當震撼的開頭，畢竟事前製作的電視劇，加上主演陣容也令大家非常期待，可以說身為粉絲的話是不會感到失望，當然不可能做到完美無缺點，但整齣劇表現上很值得給出好評的肯定。
▼劇情發展：以男主車達建(李昇基 飾)因飛機墜毀意外失去了侄子車勳(文佑鎮 飾)，無意間發現是恐怖份子的陰謀，因而開始追查真相所展開的一系列故事，在開頭就營造出懸疑又緊張的氛圍，而失去親人所表現出的痛苦也讓許多觀眾相當有共鳴。
▼演員表現：李昇基所飾演的動作替身演員，可以說是非常適合他，在動作戲上的表現真的厲害到沒話說，「認真的男人最帥氣」這句話用在他身上一點也不違和，偶爾會覺得他用力過猛，但也看得出來他對角色下了很多功夫。
秀智的美也是沒話說，她身為國家情報員的角色，要演出黑白兩面的演技，變化雖不夠大且明顯，但角色的性格還是表現在許多小細節上，期待她的角色的表現能夠機靈又可愛，和李昇基一搭一唱之類的。
▼動作特效：其實應該把「動作」跟「特效」分開來講，「動作戲」在爽度上非常帶勁，李昇基因為是動作替身演員，所以在追趕恐怖分子的片段，真的非常精彩，至於「特效」這方面，也不是說太差，但偶爾會有一些有點假又不太自然的特效出現，好險都只是快速帶過，小編就沒有太放在心上了。
再加上網路出現一些對於專業機器操作與畫面上的疏失，對於懂這一塊的人可能會蠻出戲的，會建議大家稍微有點放空去看（這樣說會不會不太好XD），小編因為機器操作專業上懂得不多，所以這一塊沒有太影響我，整體來說爽度很夠，也有讓情緒帶入，很值得再繼續追下去。
看完兩集的終極感想就是：「李昇基動作戲很精彩，秀智很美，期待兩人之後在CP合作上的化學反應。」
大家看完首播兩集後，有什麼想要分享的事情嗎～！？
（圖自：官方劇照）
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