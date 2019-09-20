刘大神的妻子也是大神！ 罗京恩与旧友合照，冻龄美貌10年如一日
明星 2019年9月20日 星期五13:22 Sani
不仅刘在锡本人看起来完全不会老，就连妻子罗京恩也一如往昔地优雅，纤瘦美腿和小腹让人完全看不出已经生过2个小孩啊！
罗京恩是MBC电视台前主播，因出演《无限挑战》而与刘在锡结识后，2008年7月6日喜结连理，2010年和2018年先后生下一子一女，婚后便专注於家庭生活， 最近在旧友的合照中久违露面，看起来状态还是很好啊！
MBC前主播金景花近日在个人IG上PO出一张合照，留言说：「虽然一直很吵闹，分别时却没能把话说完的我们...... 幼时结识，现在一半是宝妈，一半临产，真的很奇妙。 今天没有哭，真的。 #MBC退社主播聚会」
照片中除了罗京恩和金景花之外，还有金素英、文智爱等MBC前主播的身影，前辈和晚辈们的情谊真的很暖~同时让人瞩目的还有罗京恩的状态，38岁生过两个孩子还能保持著流畅纤细的美腿和平坦紧致的腰腹，看来不仅自己有好好管理， 也被刘大神照顾得很好啊！ 甜到了~❤
（图源：IG@applebox25）
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