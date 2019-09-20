劉大神的妻子也是大神！ 羅京恩與舊友合照，凍齡美貌10年如一日
明星 2019年9月20日 星期五13:22 Sani
不僅劉在錫本人看起來完全不會老，就連妻子羅京恩也一如往昔地優雅，纖瘦美腿和小腹讓人完全看不出已經生過2個小孩啊！
羅京恩是MBC電視台前主播，因出演《無限挑戰》而與劉在錫結識後，2008年7月6日喜結連理，2010年和2018年先後生下一子一女，婚後便專注於家庭生活， 最近在舊友的合照中久違露面，看起來狀態還是很好啊！
MBC前主播金景花近日在個人IG上PO出一張合照，留言說：「雖然一直很吵鬧，分別時卻沒能把話說完的我們...... 幼時結識，現在一半是寶媽，一半臨產，真的很奇妙。 今天沒有哭，真的。 #MBC退社主播聚會」
照片中除了羅京恩和金景花之外，還有金素英、文智愛等MBC前主播的身影，前輩和晚輩們的情誼真的很暖~同時讓人矚目的還有羅京恩的狀態，38歲生過兩個孩子還能保持著流暢纖細的美腿和平坦緊致的腰腹，看來不僅自己有好好管理， 也被劉大神照顧得很好啊！ 甜到了~❤
（圖源：IG@applebox25）
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