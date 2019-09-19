蕾哈娜赴梨泰院体验韩国夜生活文化！与Jennie合影在网路引发关注，粉丝直呼：「Jennie追星成功了」 Sleepy 发文谈 TS 合约纠纷「公司不给明确表演费明细、宿舍被断水断电」 【多图】崔秉灿&宋有彬&张圣圭《半半SHOW》海报公开！ 简直是模特三胞胎啊 姜丹尼尔公司完成搜证 月初已向恶意网民提告 《去冰岛的三餐》明日播出！贴心的制作组还公开「开播前再复习一次...到底为什么要去冰岛？」影片！ Monsta X 火速回归 明晚发行新歌！ 《杀人回忆》案件刑警激动称「得知破案后握著电话哭了很久」 PO文又引出另一桩悬案！ 《Queendom》话题性持续发烧！今晚谁会夺下「翻唱歌曲」主题的第一名？ SEVENTEEN〈An Ode〉发行三天 已突破自身首周销量纪录！ 具惠善时隔2周通过IG公开了近况：「从夏天开始住院，到现在为止还不能出院！」 这腹肌也太猛！《绿豆传》公开双人海报，看不出来张东尹的身材这么好啊～ 一年内回归四次的新人 ATEEZ 将发行正规专辑！ Weki Meki台湾场票价福利公开 11月2日见 恭喜！X1 达成十冠王纪录 「很感谢我们的 One It，爱你们！」」 [综合]现在流行画报这样拍？南柱赫、李鎭赫、车银优与柳俊烈的POSE？ AB6IX 火速回归 新专辑收录高完成度作品！ TWICE 回归倒数四天⋯⋯新歌 MV 场景超华丽！ 走到哪里都是馆长！ 金材昱再展颓废魅力 恭喜！Rain&金泰希二女儿今日出生，母女平安！ 权玄彬节目上谈及好友BTS大哥JIN：「出去吃饭时都是AA制，有时还会猜拳。」 《101》后诞生的新团TEEN TEEN出道啦！「小海南」李津宇炸金毛大变身 住在京畿道的朋友注意喽～中秋过后公车费用将会提高！ 女生体脂率仅为9.9%是什么样子？看李是英就知道了...体重在她身上只是个数字！ 《杀人回忆》真凶原型时隔33年在监狱中被找到！！韩国三大未解悬案之一，但公诉时效已过 《同床异梦2》李孝利聊出轨！李尚顺吐不平：「如果我出轨就离婚，如果你出轨就让我等？！」 【多图】邕圣佑更新俄罗斯海参崴旅行照片！ 随便按快门都是海报耶～♥ 《请回答1988》「正峰」安宰弘与交往5年学妹分手！网民猜测：之前暴瘦是因情伤？

Weki Meki女子团体所属经纪公司Fantagio Music公布，11月2日即将在台湾举行 《2019 Weki Meki 2nd Wonderful Moment in Taipei》粉丝见面会要和粉丝们见面，此次粉丝见面会是Weki Meki在台湾的第二次粉丝见面会，也是Weki Meki时隔两年再次与台湾粉丝见面，正是要爲粉丝留下新的回忆。Weki Meki不仅拥有扎实的唱功和华丽的表演，这次还特别准备了可以和粉丝们谈话交流以及互动游戏等丰富内容，期待与台湾粉丝一起度过愉快的时光。

Weki Meki从第二张单曲《LOCK END LOL》(Rock & Roll) 的主打歌 《Picky Picky》(Picky Picky) 到Season歌曲《Tiky Taka(99%)》展现实力升级大跃进，同时她们也证明了真正的10代ICON的Weki Meki。今年7月Weki Meki从日本开始启动，《2019 Weki Meki 2nd Wonderful Moment in Taipei 》也同步活跃了她们与各地区粉丝的互动。

Fantagio Music官方表示:「在粉丝们的热烈支持下，Weki Meki再度来到了台湾举办粉丝见面会，目的就是爲了要展现给大家，更优於以往的新面貌，目前团队正在竭尽全力演练中，希望大家多多支持。」





另外，於"ATT SHOWBOX大直馆" 举行的《2019 Weki Meki 2nd Wonderful Moment in Taipei 》 即将在9月29日周日上午11点经由KKTIX售票系统准点贩售 (网页建置中)，当天粉丝福利：全场击掌! 全场座位席（需对号入座）: A区票价NT$3,580，包含粉丝福利团体合照(10人一组) 170名，个人亲签拍立得(不挑款)140名，粉丝签名会250名，团体亲签海报250名；B区票价NT$2,580，包含粉丝福利团体合照(10人一组) 30名，个人亲签拍立得(不挑款) 20名，粉丝签名会50名，团体亲签海报 50名。其他各项最新的活动消息，敬请密切关注亚士传媒粉丝专页: https://www.facebook.com/asiamedia.com.tw/

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻