Weki Meki台湾场票价福利公开 11月2日见

Weki Meki女子团体所属经纪公司Fantagio Music公布，11月2日即将在台湾举行 《2019 Weki Meki 2nd Wonderful Moment in Taipei》粉丝见面会要和粉丝们见面，此次粉丝见面会是Weki Meki在台湾的第二次粉丝见面会，也是Weki Meki时隔两年再次与台湾粉丝见面，正是要爲粉丝留下新的回忆。Weki Meki不仅拥有扎实的唱功和华丽的表演，这次还特别准备了可以和粉丝们谈话交流以及互动游戏等丰富内容，期待与台湾粉丝一起度过愉快的时光。
Weki Meki从第二张单曲《LOCK END LOL》(Rock & Roll) 的主打歌 《Picky Picky》(Picky Picky) 到Season歌曲《Tiky Taka(99%)》展现实力升级大跃进，同时她们也证明了真正的10代ICON的Weki Meki。今年7月Weki Meki从日本开始启动，《2019 Weki Meki 2nd Wonderful Moment in Taipei 》也同步活跃了她们与各地区粉丝的互动。
Fantagio Music官方表示:「在粉丝们的热烈支持下，Weki Meki再度来到了台湾举办粉丝见面会，目的就是爲了要展现给大家，更优於以往的新面貌，目前团队正在竭尽全力演练中，希望大家多多支持。」
另外，於"ATT SHOWBOX大直馆" 举行的《2019 Weki Meki 2nd Wonderful Moment in Taipei 》 即将在9月29日周日上午11点经由KKTIX售票系统准点贩售 (网页建置中)，当天粉丝福利：全场击掌! 全场座位席（需对号入座）: A区票价NT$3,580，包含粉丝福利团体合照(10人一组) 170名，个人亲签拍立得(不挑款)140名，粉丝签名会250名，团体亲签海报250名；B区票价NT$2,580，包含粉丝福利团体合照(10人一组) 30名，个人亲签拍立得(不挑款) 20名，粉丝签名会50名，团体亲签海报 50名。其他各项最新的活动消息，敬请密切关注亚士传媒粉丝专页: https://www.facebook.com/asiamedia.com.tw/
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