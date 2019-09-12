《意外發現的一天》金惠允演技大爆發～李在旭首波預告就先脫上衣啦！！！
韓劇 2019年9月12日 星期四13:23 MiJimin
最新預告中，除了俏皮可愛又快瘋掉的金惠允外，還有只出現幾秒卻格外吸睛的《WWW》李在旭哦～！
MBC 全新水木劇《意外發現的一天》（又譯：偶然發現的一天／每週三、四播出）終於釋出了首波預告，這也可以算是本劇的大女主－金惠允，展現新角色個人魅力的關鍵22秒。
《意外發現的一天》改編自人氣網漫，講述患有心臟病的女高中生「銀端午」（金惠允 飾）反抗既定命運，收穫愛情的故事。出身在富裕家庭且又是獨生女的她，忽然在某一天發現自己只是漫畫中的配角，之後便努力尋找真實的生活與愛情，在過程中遇上了男高中生「13號」（路雲 飾），兩人展開了一場心跳加速的奇幻羅曼史。
▼預告中，銀端午就指著腦袋說：「這裡分明是出了什麼問題！」、「韓國的所有青少年中，會經歷這種事情的肯定只有我了。」身邊開始出現各種奇怪的事情，讓她整個人快瘋掉，忍不住飆罵髒話，最後轉過頭去，發現走廊的學生們都停止不動了：「我的記憶，消失了…。」
期間還有很多畫面快閃而過，李在旭也快速地出現在了兩個畫面裡，露出結實的腹肌，整個人真的是太瘦了啦！他在劇中飾演端午的未婚夫「白經」，散發著壞男人的氣息，因外貌出眾總是被女生們圍繞。
新劇《意外發現的一天》10月2日（三）晚間 20:55 首播。
（圖自：MBCdrama）
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