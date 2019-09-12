尹鐘信離開主持了12年的《Radio Star》 最後一期難忍哽咽！ 宣美變身超萌小黃鴨，大跳新歌《LALALAY》就是要獻給粉絲miya-ne的 從 NCT Dream 到 X1 都會登場 《KMF 2019》即將舉辦三天！ 【多圖】《德魯納酒店》「藍月酒店」社長金秀賢幕後花絮照公開！還有和「滿月社長」IU的合照呢！ 身高185cm腿長居然有108cm！ 《Idol Room》X1姜敏熙自爆曾志願當模特 《去冰島的三餐》新預告！殷志源好奇問：「我們是5分鐘的節目，為什麼還要做起床任務啊？」 經典系列的威力 《老千3: 獨眼傑克》甫上映便奪票房冠軍！ 《意外發現的一天》金惠允演技大爆發～李在旭首波預告就先脫上衣啦！！！ 驚喜！Jessica 將發日語單曲 與日、韓饒舌歌手合作 SEVENTEEN 以互動式網頁曝光歌詞 Carat 都有猜中嗎？ TWICE 完整曲目表出爐 全員參與作詞！ VIXX 閃電回歸！下週發單曲〈PARALELL〉 IU《德魯納酒店》補償休假照片大放出！逛夜市&吹海風超愜意~ 《Queendom》第二次競演預告，交換cover舞蹈真的是太讓人期待了～！ 在韓國Starbucks的新品：維也納咖啡——成為你的人生咖啡！ 曹政奭&潤娥熱舞履行電影《極限逃生》（EXIT）900萬公約！ 【旅遊資訊】韓國中秋節禁止市民丟棄垃圾：「環境美化員＆垃圾掩埋場全都放假！」 姜丹尼爾&TWICE志效的面相也完美契合？ 一火一水戀情像活火山一樣沸騰 韓藝瑟美到令粉絲要「罵讚」而姐姐也霸氣「罵」回去XD BLACKPINK〈BOOMBAYAH〉MV 再下一城 觀看次數昨破七億！ IU雨天與素人好友低調出行：搭地鐵、巴士超接地氣！ 「為什麼一點都不違和？」BTS防彈少年團V曾穿過12cm高跟鞋熱舞毫無壓力！

最新預告中，除了俏皮可愛又快瘋掉的金惠允外，還有只出現幾秒卻格外吸睛的《WWW》李在旭哦～！

MBC 全新水木劇《意外發現的一天》（又譯：偶然發現的一天／每週三、四播出）終於釋出了首波預告，這也可以算是本劇的大女主－金惠允，展現新角色個人魅力的關鍵22秒。



《意外發現的一天》改編自人氣網漫，講述患有心臟病的女高中生「銀端午」（金惠允 飾）反抗既定命運，收穫愛情的故事。出身在富裕家庭且又是獨生女的她，忽然在某一天發現自己只是漫畫中的配角，之後便努力尋找真實的生活與愛情，在過程中遇上了男高中生「13號」（路雲 飾），兩人展開了一場心跳加速的奇幻羅曼史。



▼預告中，銀端午就指著腦袋說：「這裡分明是出了什麼問題！」、「韓國的所有青少年中，會經歷這種事情的肯定只有我了。」身邊開始出現各種奇怪的事情，讓她整個人快瘋掉，忍不住飆罵髒話，最後轉過頭去，發現走廊的學生們都停止不動了：「我的記憶，消失了…。」



期間還有很多畫面快閃而過，李在旭也快速地出現在了兩個畫面裡，露出結實的腹肌，整個人真的是太瘦了啦！他在劇中飾演端午的未婚夫「白經」，散發著壞男人的氣息，因外貌出眾總是被女生們圍繞。



新劇《意外發現的一天》10月2日（三）晚間 20:55 首播。

（圖自：MBCdrama）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞